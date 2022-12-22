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被點名戰犯 柯建銘：把我與林智堅斬首算了

台灣新聞組／台北22日電
民進黨立法院黨團總召柯建銘21日出席民進黨新中執會審查第17屆黨主席補選參選人資格會議，開會前受訪，呼籲大家多做事、少放炮。(記者蘇健忠／攝影)
民進黨立法院黨團總召柯建銘21日出席民進黨新中執會審查第17屆黨主席補選參選人資格會議，開會前受訪，呼籲大家多做事、少放炮。(記者蘇健忠／攝影)

民進黨九合一選舉慘敗，黨內頻傳檢討聲。前立委蔡啟芳日前開砲，要蔡英文總統「當太上皇，每天遊山玩水即可」。立委蔡易餘前晚分析父親蔡啟芳論點，點名民進黨團總召柯建銘、前新竹市長林智堅及他自己是三大戰犯。蔡啟芳昨受訪表示，他沒有說三個戰犯，那是兒子鬼扯。但柯建銘昨透過臉書表示，假如敗選推給他，「就把我與林智堅推出去斬首算了」。

蔡啟芳說，他只想表達民進黨要怎麼把壞印象反轉，國家大事交給蔡英文總統處理，像是外交國防，其他內政由副總統賴清德處理，賴要擔任黨主席，他是想這樣講，不是想讓人家炒作，蔡啟芳一度憤怒到飆髒話。

被問到回去會不會罵兒子蔡易餘，蔡啟芳說，那是個人講法，他如果多講什麼又被寫。蔡啟芳強調，沒有派系鬥爭，對事不對人。

據轉述，對於日前嘉義市長重行選舉失利，昨天中執會中，正國會中常委陳茂松情緒激動落淚，抱怨嘉義市立委王美惠服務處主任透過LINE群組，幫對手國民黨候選人黃敏惠拉票。不過，代理黨主席陳其邁在會中提醒，「不要麥克風拿起來都檢討別人，不檢討自己」。

昨天中執會氣氛低迷，陳其邁在會中說，「最近常點名誰誰誰要檢討，難道大家不用檢討嗎？」他也提醒黨內同志謹言慎行。王美惠發表聲明，指自己在這次選舉盡心盡力，輔選更是問心無愧，如果還要對她提出這麼沉重的指控，真是令人心寒。

民進黨在九合一選舉慘敗，黨內檢討聲浪不斷，民進黨前立委蔡啟芳建議蔡英文總統當太上...
民進黨在九合一選舉慘敗，黨內檢討聲浪不斷，民進黨前立委蔡啟芳建議蔡英文總統當太上皇即可。(記者邱德祥／攝影)

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