賴清德直球對決 民進黨以後照規矩來

副總統賴清德表示，自己當選後絕對會團結民進黨所有力量，重振旗鼓，擦亮民進黨招牌。(記者張睿廷／攝影)

副總統賴清德 宣布參選民進黨 主席，「向黨員報告」說明會開跑。賴清德的起手式採直球對決，直指民進黨應該誠實面對敗選，包括論文是否抄襲及黨籍同志是否有「黑金」背景，說出目前黨內檢討不敢提到的實話；但面對黨內各種盤根錯節的勢力，更需要未來「賴主席」的大刀闊斧。

賴清德在2019年與蔡英文總統競爭黨內總統初選，當時曾對黨內網軍問題提出質疑，但最後沒有答案，賴的受害者形象也因此深植人心。如今賴將擔任黨主席，對於黨內沉痾，不能再輕輕放下，而從21日他對黨員的演說可推測，以後賴掌權的黨中央將「照規矩來」。

說明會上黨員在賴清德面前暢所欲言，每個人發言都充滿怨氣。有多人提到，民進黨輸在執政傲慢，尤其民進黨的縣市長做不好，才會導致這次不被人民接受。另有黨員提到，民進黨執政卻無法深入基層，賴因此承諾，「該改革就改革」。民進黨敗選之後成立檢討小組，但對於民進黨到底做錯了什麼，卻沒有觸及核心，賴清德終於把敗選原因「攤開來講」。

賴陣營已規畫全國走透透，22日到南投、23日到彰化、24日到高雄舉行黨員座談，盼重新提振士氣，再度凝聚支持民進黨的力量。賴團隊規畫，除黨員座談，也會在各地與各產業基層代表座談，了解民意。例如南投黨員座談會之前，將先與觀光 產業基層座談，23日到彰化也會與青年座談，傾聽人民的聲音。

另據悉，賴團隊不會在賴正式就任黨主席之前公布中央黨部人事，但最近黨內氣氛微妙，尤其賴宣布參選黨主席之後，不少人探尋賴未來布局，某些派系在檯面上也對賴轉為友善。