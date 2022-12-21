蘇貞昌不下台 蘇內閣不滿意度52.6%創新高

行政院長蘇貞昌。（本報資料照片）

台灣民意基金會公布的最新民調，關於蘇內閣施政表現的民意反應，最新調查顯示，20歲以上台灣人中，三成六基本上滿意蘇貞昌內閣的整體施政表現，52.6%不滿意。不滿意比滿意者多16.6個百分點。值得注意的是，對蘇內閣非常滿意的只有7%，但非常不滿意的高達28.5%。台灣民意基金會董事長游盈隆指出，這是蘇貞昌內閣成立四年來最不受人民歡迎的時刻。蘇的女兒、立委蘇巧慧則表示，內閣人選取決於總統的決定，她相信總統會很快向大家報告。

本報系聯合報報導，民進黨 最近接連兩次敗選，黨內檢討聲浪越來越大，內閣改組與蘇揆去留也備受矚目，民進黨台北市議員王世堅多次要求蘇貞昌立刻下台負責，表示最高首長不願意負責，也是虛應故事，現在不要再喊「團結、穩住局面」來逃避檢討。

面對要求蘇揆下台，蘇貞昌女兒、立委蘇巧慧昨表示，九合一選舉後的結果，確實代表政府可以做的事情還有更多，民進黨應該要回應人民。但她也說，這些不影響政府施政的腳步，大家會繼續努力，立法院繼續運作，內閣人選取決於總統的決定，她相信總統會很快跟大家報告。

台北中國時報報導，外傳內閣在立法院通過明年度中央政府總預算案後將改組，目前可能由前副總統陳建仁或國安會祕書長顧立雄接掌行政院長。國民黨 文傳會副主委王鴻薇直言，不論是陳或顧，蔡英文 總統都是背後靈，都是蔡能掌握的人。

王鴻薇說，目前傳出未來可能閣揆人選換來換去，像顧立雄就是不折不扣的英系，顯然蔡英文總統敗選後仍沒要放權。但她仍認為，民進黨敗選後有無反省的指標之一就是行政院長蘇貞昌，蘇現在還安坐閣揆大位，就代表民進黨沒改革與反省。

若蘇內閣改組，國民黨立院黨團點名，經長王美花、NCC主委陳耀祥、農委會主委陳吉仲與衛福部長薛瑞元都應換將。