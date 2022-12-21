我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

將「American」等詞列為「有害語言」 史丹福大學挨轟

田州貨運列車撞穿聯結車 3列車頭與10節車廂脫軌

蘇貞昌不下台 蘇內閣不滿意度52.6%創新高

台灣新聞組／台北21日電
行政院長蘇貞昌。（本報資料照片）
行政院長蘇貞昌。（本報資料照片）

台灣民意基金會公布的最新民調，關於蘇內閣施政表現的民意反應，最新調查顯示，20歲以上台灣人中，三成六基本上滿意蘇貞昌內閣的整體施政表現，52.6%不滿意。不滿意比滿意者多16.6個百分點。值得注意的是，對蘇內閣非常滿意的只有7%，但非常不滿意的高達28.5%。台灣民意基金會董事長游盈隆指出，這是蘇貞昌內閣成立四年來最不受人民歡迎的時刻。蘇的女兒、立委蘇巧慧則表示，內閣人選取決於總統的決定，她相信總統會很快向大家報告。

本報系聯合報報導，民進黨最近接連兩次敗選，黨內檢討聲浪越來越大，內閣改組與蘇揆去留也備受矚目，民進黨台北市議員王世堅多次要求蘇貞昌立刻下台負責，表示最高首長不願意負責，也是虛應故事，現在不要再喊「團結、穩住局面」來逃避檢討。

面對要求蘇揆下台，蘇貞昌女兒、立委蘇巧慧昨表示，九合一選舉後的結果，確實代表政府可以做的事情還有更多，民進黨應該要回應人民。但她也說，這些不影響政府施政的腳步，大家會繼續努力，立法院繼續運作，內閣人選取決於總統的決定，她相信總統會很快跟大家報告。

台北中國時報報導，外傳內閣在立法院通過明年度中央政府總預算案後將改組，目前可能由前副總統陳建仁或國安會祕書長顧立雄接掌行政院長。國民黨文傳會副主委王鴻薇直言，不論是陳或顧，蔡英文總統都是背後靈，都是蔡能掌握的人。

王鴻薇說，目前傳出未來可能閣揆人選換來換去，像顧立雄就是不折不扣的英系，顯然蔡英文總統敗選後仍沒要放權。但她仍認為，民進黨敗選後有無反省的指標之一就是行政院長蘇貞昌，蘇現在還安坐閣揆大位，就代表民進黨沒改革與反省。

若蘇內閣改組，國民黨立院黨團點名，經長王美花、NCC主委陳耀祥、農委會主委陳吉仲與衛福部長薛瑞元都應換將。

民進黨 國民黨 蔡英文

上一則

冷眼集／學歷何干黑道 急為來日鋪路

下一則

再4天就職 苗栗縣長鍾東錦遭訴當選無效

延伸閱讀

民進黨敗選檢討 鄭文燦：包括府院黨

民進黨敗選檢討 鄭文燦：包括府院黨
蘇貞昌若不留任 陳建仁、顧立雄接閣揆呼聲高

蘇貞昌若不留任 陳建仁、顧立雄接閣揆呼聲高
羅智強稱蘇貞昌若不辭閣揆 綠2024將一屍無數命

羅智強稱蘇貞昌若不辭閣揆 綠2024將一屍無數命
選後首度合體 院長留任？蔡英文無表情蘇貞昌微笑

選後首度合體 院長留任？蔡英文無表情蘇貞昌微笑

熱門新聞

台積電慈善基金會董事長張淑芬過往49年前曾在美國總統拜登早期競選參議員時的團隊幫忙。(圖:張淑芬提供)

1張照片看拜登49年前結緣 台積電張淑芬這樣說

2022-12-14 06:41
台積電創辦人張忠謀夫人張淑芬。（中央社）

拜登提49年前往事 張淑芬：想不到幫助的人變成總統

2022-12-13 22:42
鴻海發出公告「處分大陸投資事業紫光集團有限公司」，處分之後，集團對紫光持股已全數出清。（路透）

鴻海突拋震撼彈 出清紫光持股

2022-12-16 20:10
陳文茜。（取材自臉書）

陳文茜裝人工血管「不停滲血」 自認康復可能性不到1％

2022-12-14 20:29
佳德昨發表聲明表示「佳德糕餅始於台灣，也深耕台灣，做好優質糕餅以及服務顧客，才是本店經營目標」。圖／取自佳德鳳梨酥臉書粉絲頁

中國要求製程配方 如公開私房菜機密 業者直呼「太扯」

2022-12-13 11:11
麻衣(左)與王泉仁的愛已成往事。（本報資料照片）

「台塑長孫」王泉仁2度離婚 每月贍養費只想付1899美元

2022-12-19 18:37

超人氣

更多 >
逾6萬戶停電...北加州6.4強震 居民驚：地好像在翻滾

逾6萬戶停電...北加州6.4強震 居民驚：地好像在翻滾
女球迷在卡達上空露乳慶祝阿根廷奪冠 2人下場曝光

女球迷在卡達上空露乳慶祝阿根廷奪冠 2人下場曝光
紐約華男遭槍匪挾持回家取錢 驚悚作案視頻公布

紐約華男遭槍匪挾持回家取錢 驚悚作案視頻公布
南加華人購房者最感興趣的前五名 竟然分布三縣

南加華人購房者最感興趣的前五名 竟然分布三縣
馬斯克入主後一片混亂 多爾西後悔讓推特上市

馬斯克入主後一片混亂 多爾西後悔讓推特上市