藍綠政黨認同度黃金交叉 吳子嘉：賴清德2024不妙

藍綠政黨認同度黃金交叉，賴清德2024年總統大選不樂觀。（記者潘俊宏／攝影）

最新民調 顯示民進黨 的認同度大崩盤，國民黨 則大幅度上升，兩黨出現黃金交叉。「美麗島電子報」董事長吳子嘉對此表示，這說明民進黨的年輕、高知識支持者已經流失，即使賴清德出馬，恐怕也難以贏下2024年總統大選。

台灣民意基金會19日公布「台灣人政黨認同」的最新民調，在1070位20歲以上的民眾裡頭，約31%認同民進黨，其中深綠10%、淺綠21%；另外，有32%認同國民黨，包含4.4%深藍、27%淺藍，其餘34%為中性選民。此份數據與3個月前的民調相比出現巨變，民進黨認同者從41.2%大幅下滑10.7%，國民黨認同者則從19%激增12.6%。

針對最新民調，吳子嘉指出，從2014年開始，台灣政壇就出現一個現象「得年輕人者得天下」，從柯文哲開始到現在都是如此，現在民進黨的情況很容易理解，就是年輕人、中間選民和高知識份子全部跑光光，「光看今年的回鄉投票，民進黨每年都喊這句，今年卻不喊了，因為他們自己知道年輕選民已經跑掉了嘛」。

吳子嘉接著分析，民進黨現在已經瀕臨崩盤邊緣，眾人都把希望寄於賴清德一人，但他後面有太多扯後腿的人，根本孤臣無力可回天，尤其是這三年防疫的過程當中，老百姓對民進黨政府已經失望到了極點，所以才會想把它推翻。最後，吳子嘉更大膽推斷，「從台北市長的選舉結果就可以預見，民眾在用選票教訓民進黨，這個情況還在持續，所以會輸到2024絕對不是過分的話」。