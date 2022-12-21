2024總統大選支持度民調 侯友宜領先賴清德、柯文哲

2024總統大選支持度民調，侯友宜遙遙領先。（記者江婉儀／攝影）

台灣民意基金會公布2024總統選舉民調支持度，如果未來由副總統賴清德 、新北市長侯友宜 、台北市長柯文哲三人競逐大位，最新調查顯示，20歲以上台灣人中，三成九支持侯友宜，二成九支持賴清德， 一成八支持柯文哲。如果未來由桃園市長鄭文燦、侯友宜、柯文哲三人競逐2024總統大 位，最新調查顯示，20歲以上台灣人中，四成四支持侯友宜，二成支持柯文哲， 一成八支持鄭文燦。

台灣民意基金會董事長游盈隆指出，英系蔡陣營應派人出馬爭取，民進黨 需要一場總統初選；前民進黨立委沈富雄則建議，賴清德的救命之道，是蔡英文要趕快組一個下詔罪己的懺悔內閣。

根據該民調，賴清德在2024總統這一局落後侯友宜9.7％，至於中間選民，則有27％挺侯、16％挺賴、10％挺柯。

由於民進黨主席選舉，只有副總統賴清德一人同額參選，對2024大選，民進黨內也傳出定於一尊，就是賴清德。游盈隆說，最好蔡陣營有一個代表性的人出來，例如前副總統陳建仁或行政院長蘇貞昌，甚至是桃園市長鄭文燦，彼此來一場政策、路線之爭，民進黨才可能脫胎換骨。否則2024這場選戰，賴清德要走出自己的路根本不可能。

沈富雄則在臉書指出，台灣民意基金會這個最新的民調，除賴清德的本命區台南市外，侯友宜在各分項都領先、很強。侯在總分及中間選民分項上雙雙領先，表示贏得選舉可能性大。

沈富雄說，侯在深藍小眾雖有雜音，但與賴、柯三腳督時，對國民黨支持者的凝聚力高達79％，不輸賴對民進黨的80％。