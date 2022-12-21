新聞評論／選後急酬庸忙追殺 綠不檢討還在等民怨慢慢長大

九合一慘敗之痛未已，民進黨還在言不及義地檢討。圖為蔡英文總統20日晚出席社會福利總盟聯合感恩餐會，感謝各社福單位對社會的貢獻。（記者潘俊宏／攝影）

九合一慘敗之痛未已，民進黨 還在言不及義地檢討，旋即又迎來嘉義市長選舉的慘輸。選後20多天來，閣揆蘇貞昌繼續大發狂言，小三通復航還在找藉口拖延，食藥署誤導食品業者的輸陸註冊仍在硬拗，檢調卯足全力追打高虹安，蔡政府照樣做著民眾厭惡的不公不義舉措。嘉義市選舉，黃敏惠以63.6%的得票率大勝李俊俋的34.8%，說明人心背向民進黨而去。

從任何角度，都看不出民進黨對敗選有太多著急。在「團結」的口號下，各派系人馬目前保持靜默，似乎等著賴清德 當上黨主席，全黨就能重新出發拿下2024的大選勝利。至於蔡英文 應負什麼責任，蘇內閣要不要改組，政府政策要不要調整方向，無能的官員要不要汰換等，皆不在其思考之中。是的，民進黨還可以慢慢來，套句陳吉仲的石斑名言：可以等民怨再長大一些。

民進黨完全執政六年半，習慣對決策予取予求，它可能已不太記得「民怨」是什麼樣貌。尤其蔡英文總統，足足兩年未曾召開記者會接受媒體訪問，她如今只習慣單向發表演說或臉書發文，不面對黨內外的提問與質疑，她對「民意」的記憶恐怕也已逐漸模糊。根據台灣民意基金會近日的最新民調，民進黨的支持度從三個月前的41.2%，下滑至目前的30.5%，暴跌10.7個百分點，並與國民黨的支持度出現死亡交叉。這些變化，能否喚回蔡英文對民意的一些感受？

以嘉義市為例，蔡英文2020年總統大選在當地的得票數為9萬9265票，創下民進黨的得票新高。而這次市長選舉，李俊俋只獲得3萬2790票，得票數竟不到蔡英文的三分之一。民進黨要不要想想：兩年多消失的6萬6000多張票，都跑去哪裡了？和陳時中、林智堅一樣，總統府副秘書長李俊俋也是蔡英文親信欽點的愛將，都在接班梯隊中踩過別人步步高升。但這次，中選會畫蛇添足地讓嘉義延後投票，結果，灰頭土臉的府院黨高層甚至難以現身為他輔選，換來的是超低投票率和民進黨大敗作收。

民進黨執政，機關算盡，卻讓選民更增反感。然而，由鄭文燦召集的敗選檢討小組，卻迄今還摸不到民進黨讓選民厭棄的線索。有人推給兵役延長導致年輕選票流失，有人認為黨的兩岸論述必須調整，有人怪罪假新聞認知作戰，有人歸咎選舉主軸不明；怪東怪西，就是沒有人敢說出「民進黨執政偏離民主價值和人民期待」的真話。敗成這樣，黨內卻連檢討的聲音都發不出來，要怎麼反省？又怎麼知道誰該如何改進？

可怕的還不止是敗選檢討裝瞎，更惡劣的，是選後的人事酬庸及秋後算帳立刻大行其道。賴清德還未當上黨主席，其人馬、因不倫戀下台的前資策會執行長于孝斌，即被推選為資策會衍生公司「台灣資安鑄造」執行長。此外，因華航私菸案被判刑的綠委邱議瑩之弟邱彰信，也旋即被華航發布升官。而因區區助理費案惹議的新竹市長當選人高虹安，則遭到檢調全武行追殺，其一箭雙雕之計可想而知：一則要使她無法在新竹查綠營「大祕寶」，二則是要藉此斬草除根，斬斷柯文哲及郭台銘問鼎總統大選的機會。

說來諷刺，如果當年民進黨沒有訴說過那麼多高大的理想，它今天的行徑也不致讓人覺得太過雙標；如果蔡英文沒有發表過那麼多軟調文青宣示，她今天的執政也不會讓人覺得如此冷酷。大船轉彎慢，民進黨慢慢檢討，等民怨長得夠大，你就會看清楚！