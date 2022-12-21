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蔡英文聲望「移山倒海式」翻轉 崩跌剩37.5%

台灣新聞組／台北21日電
蔡英文聲望滑落到37.5%，創下過去44月以來的新低紀錄。（記者侯永全／攝影）
蔡英文聲望滑落到37.5%，創下過去44月以來的新低紀錄。（記者侯永全／攝影）

財團法人台灣民意基金會發布最新民調，關於蔡英文總統聲望，最新調查顯示，20歲以上台灣人中，37.5%基本上贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，46.4%不贊同。不贊同者比贊同者多8.9個百分點。這次蔡總統聲望滑落到37.5%，創下過去44月以來的新低紀錄。

台灣民意基金會董事長游盈隆分析，與10月民調相比，蔡英文聲望在11月26日大選後有巨大變化，蔡的職務表現贊同率重挫13.7個百分點，等同流失約264萬選民的支持；不贊同率激增8.7個百分點，等同新增168萬人反對。

游盈隆指出，10月對蔡的贊同率是51.2％、不贊同37.7％，贊同比不贊同者多13.5個百分點，但這個月形勢逆轉，且是「移山倒海式」翻轉，意味蔡民意支持度大量流失，陷入新的執政困境中，他直言，「蔡英文不能覺得只有她不錯，其他人都很糟糕」。

游盈隆指出，蔡英文12月聲望大幅滑落至37.5％，這是她在2020年1月挑戰連任，再度獲勝後的新低，更直追2019年1月的低迷時期，那是2018年九合一選舉重創蔡政府的後遺症。蔡英文12月聲望大降13.7個百分點，是蔡2016年5月上任以來六年七個月中，單次聲望跌幅最大的一次。上一次死亡交叉是發生在2021年6月，當時正逢疫苗採購不利，民怨四起。

就12月民調表現來看，游盈隆指出，25至65歲以上選民多數不贊同蔡英文處理國家大事的方式，尤其以45至64歲不贊同比率最高，達55.9％；20至24歲年輕族群，則是4成2贊同，3成不贊同，差距雖有12個百分點，但相較過去相差達數10個百分點，是小巫見大巫。

他分析，民進黨在20至24歲的支持度已明顯落後，支持度最高的是65歲以上，若這是一棟大樓，地基已流失嚴重、鋼骨變形，「怎麼對2024能有樂觀的想像」。

此外，教育程度愈高，對蔡的不贊同愈高，在自營商/企業主、高階白領、基層白領、學生、家庭主婦及退休人員等族群，多數均為不贊同。游盈隆說，顯然「百工百業」這次沒有站在蔡英文這一邊，民進黨現在最大的問題就是失去敏銳的政治判斷能力，在11月26日大選前後都一樣，導致節節敗退。

本次調查訪問期間是2022年12月12至13日。以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣。有效樣本1070 人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負3個百分點。

蔡英文 民調 民進黨

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