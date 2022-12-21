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民進黨敗選檢討 鄭文燦：包括府院黨

台灣新聞組／台北21日電

民進黨在9合一選舉慘敗，內閣預計明年1月改組，行政院長蘇貞昌去留備受關注。蘇貞昌女兒、民進黨立委蘇巧慧昨天表示，內閣人選取決於總統，當1天和尚敲1天鐘，院長做好自己的工作，去留不是重點。但也有民進黨立委認為，蘇貞昌續任閣揆機會大，但閣員將會面臨大幅度改組，桃園市長鄭文燦出任行政院副院長機會高。

至於民進黨立委蔡易餘的父親、前立委蔡啟芳開砲，指黨內敗選檢討「沒檢討到蔡總統」，身為敗選檢討小組召集人的鄭文燦表示，黨內檢討的議題沒有上限，執政表現、政策好壞等各式各樣議題，都可以檢討，包括府院黨都納為檢討範圍，每個檢討的議題都是開放的，請各界放心。

蔡啟芳還建議，應把人事和政務權交新任黨主席，2024大位才有機會1搏。

鄭文燦說，黨和政有一定分際，會把握這分際；蔡總統已宣示，內閣改組要朝穩定政局、開創新局的方向，相信府院會做最周延考量。

蔡啟芳前天建議蔡總統當太上皇「每天遊山玩水即可」，把所有政務與內閣人事交由新主席處置。蔡易餘昨轉述，蔡啟芳認為第一戰犯就是民進黨立院黨團總召柯建銘，「不該打的在那邊隨便打，打到大家對民進黨好洩氣」；第二戰犯是新竹市前市長林智堅，「論文的事情好好講、好好處理，但是他卻要用硬拗的，拗到要全黨替他背書，全黨一起陪葬」。

蔡易餘還說，父親點名的第三戰犯就是蔡易餘，「做到中常委，該說的事情都不敢說，整個黨變成一言堂」；他希望民進黨好好檢討，不要遮遮掩掩，不然會被人民看不起。

民進黨 林智堅

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