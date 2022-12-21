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請辭潮？中市府多名官員宣布離職 盧秀燕未回應

記者洪敬浤、陳秋雲／台中21日電
台中市長盧秀燕2018年就職，市府團隊精挑細選人才。盧秀燕表示，下屆「局部調整」。(圖：台中市府提供)
台中市長盧秀燕2018年就職，市府團隊精挑細選人才。盧秀燕表示，下屆「局部調整」。(圖：台中市府提供)

台中市長盧秀燕高票連任，距離就職僅剩4天，小內閣人事迄今仍未公布，卻傳出團隊出現「請辭潮」。兩位副市長令狐榮達、陳子敬已口頭請辭，有給職顧問林筱淇、研考會主委吳皇昇還先後在臉書「自行宣布請辭」，據了解，至少還有3名首長因生涯規畫、家庭、健康等因素請辭，引發議論。

盧秀燕昨召開本屆市長任期最後一次市政會議，記者詢問人事調整，盧秀燕只說「早安，謝謝」；下午盧出席治安會報前，對守候的記者僅說「趕3點開會」，隨即步入會議室，未多做回應。

據指出，在人事布達前幾天，首長自行宣布請辭，不符合職場倫理，感覺也像情緒勒索，各種議論繪聲繪影，市府內部難掩不滿聲音。民進黨議員當選人陳雅惠說，辭職者搶在盧發布人事令前宣布辭職，是否有志難伸？還是調動不盡如人意？民眾黨議員當選人江和樹說，盧高票連任，代表執政團隊受肯定，團隊出現請辭潮，或許是有更好、更年輕人選。國民黨籍台中市議員楊正中指出，副市長口頭請辭，是基於公務倫理，讓市長有重新決定人選的空間。

盧秀燕這波人事保密到家，即使就職在即，多名現任局處長仍不知道「老闆意思」，未來去留仍未定。據了解，兩名副市長與部分首長請辭，盧秀燕可能延攬女性政治人物入府，也有前市府官員將回任團隊。

新北市長侯友宜團隊借將給外縣市，台中市長盧秀燕新任期小內閣人事卻遲未宣布，局處首長連日爆「請辭潮」，甚至高調在臉書自行宣布請辭，究竟是理念不合或不接受新職，求官和反彈等各種陰謀論甚囂塵上，對盧秀燕第二屆市長任期掀起政治波瀾。

盧秀燕的兩位副市長陳子敬、令狐榮達口頭請辭，兩人年高德劭，加上健康因素請辭，府會圈並不意外，也給盧秀燕調整團隊的空間。兩人未高調張揚，陳子敬在媒體逼問下間接證實，令狐榮達至今不發一語，老將行事低調。

相較之下，研考會主委吳皇昇在臉書高調宣布請辭，連市府局處長也同感意外，更因吳皇昇與海線顏家頗有淵源，是否有關派系心結，引起府會圈譁然，甚至揣測吳請辭政務官，可能參選下屆立委，但親友都說「不可能」。據了解，吳皇昇主掌研考會，屬於議題專才，期待有挑戰性的工作，但盧另有歷練安排，與吳的期待不同，以4年完成階段性任務為由請辭。

「大學姐」林筱淇來自台北市長柯文哲團隊，也是盧團隊初期的媒體亮點，她具開創性格，但個性在公務圈水土不服，最後掛冠求去。林筱淇不只在臉書宣布請辭，她昨還接受電視台訪問大談去留，雖然言必稱感謝盧秀燕，但如此大動作「攤牌」，著實令人不解。

據指出，以盧秀燕敦厚性格，對舊部屬一定會尊重並照顧，就算部屬不接受新職務安排，也不必搶先在臉書自行宣布請辭，否則形同在盧宣布人事前就先「發難」，讓很多親盧人士不以為然。

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