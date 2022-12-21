再4天就職 苗栗縣長鍾東錦遭訴當選無效

苗栗地檢署偵結起訴「四合一」現金賄選案，20日再針對苗栗縣長當選人鍾東錦等4人提起當選無效之訴，鍾東錦說，「我問心無愧，有信心贏得這場官司」。(本報資料照片)

苗栗地檢署本月14日偵結苗栗首宗涉嫌「四合一」現金賄選案，起訴縣長當選人鍾東錦在大湖鄉的聯合競總陳姓主委及兩名樁腳，苗檢昨天再針對鍾東錦、謝姓及林姓大湖鄉民代表、傅姓大湖村長當選人提起當選無效之訴，為政壇投下震撼彈。鍾東錦表示「問心無愧」，除向檢方表達嚴重抗議，也將向監察院檢舉檢察官 濫權。

力挺鍾東錦的縣長徐耀昌坦言「很錯愕與意外」，但不清楚狀況。代表民進黨參選縣長的徐定禎說，他對台灣司法沒什麼信心，有人建議自訴當選無效會比較快，他會與律師研究。

苗栗地檢署上周起訴，苗栗縣長、大湖鄉長聯合競選總部陳姓主委及其丘姓、林姓兩名樁腳；檢方指控他們涉嫌縣長、鄉長、鄉民代表及村長選舉「四合一」現金買票。其中，陳以每人1000元(台幣，下同，約32.5美元)、共3000元向林姓男子賄選鄉長選舉，再由陳、林以每人2000元向丘女賄選鄉長、鄉代、村長共6000元，陳、丘女再以每人2000元向張姓選民賄選鄉長及村長選舉共1萬元，向林姓選民賄選縣長、鄉長、鄉代、村長選舉共4000元，在預備行賄鍾姓選民時被查獲。

當時，苗檢強調將依相關法令審查有無針對當選人提起當選無效之訴的必要性，旋即於昨天對鍾東錦及兩名大湖鄉代當選人、大湖村長當選人提起當選無效之訴。

苗檢說，公職人員選舉罷免法規定，當選人有對於有投票 權之人，行求期約或交付賄賂或其他不正利益，而約其不行使投票權或為一定之行使者之行為，檢察官得以當選人為被告，提起當選無效之訴，因多數法院見解認為候選人本人、親屬、競選團隊賄選行為的效力及於當選人，因此檢察官既已認定陳等3人有共同賄選的犯罪事實，陳又身為鍾東錦大湖鄉聯合競選總部主委，檢方依法也對鍾提起當選無效之訴。

「我不認識陳姓主委，也沒有陳的電話或任何通聯紀錄，這場選舉不買票也可勝選，怎麼會去買一票？」鍾東錦認為，檢察官提起當選無效之訴完全不符合比例原則，不知道是不是為了業績？「我問心無愧」。鍾東錦反批司法為政治服務非常可惡。他說，如果這樣就可提起當選無效之訴，要怎麼選舉？若以總統選舉為例，只要一、兩個人涉賄，就可提起總統當選無效之訴，若當選無效就要改選，相信鄉親眼睛是雪亮的。

鍾東錦辦公室昨發聲明，遺憾苗栗地檢署淪為特定政黨服務工具，喪失司法應有的獨立性，故意曲解各當事人陳述，故意入人於罪，利用司法迫害人民，明顯企圖藉此影響選舉結果。鍾辦除委請律師提出答辯維護權益，也將蒐集證據證明檢察官濫權，委請律師表達抗議，並向監察院檢舉。

法界分析認為，因屬於民事訴訟範疇，不像刑事訴訟 採嚴格證據，許多當選無效之訴在刑事部分無罪，民事卻判當選無效，法官的心證將是關鍵。未來這場官司充滿變數，也衝擊政壇。

中央選舉委員會12月2日公告鍾東錦當選下屆縣長，依選罷法規定，當選無效之訴必須在30天內向法院提起，苗栗地檢署在鍾東錦就職前出手，備受矚目。

賄選案的刑事及民事當選無效之訴是雙軌。法界人士指出，實務經驗如果要直接查獲候選人買票，難度相當高，依無罪推定原則，如果沒有足夠證據證明，就無法入罪，但當選無效之訴，完全依據承審法官心證。

早期法官還會計算票數差距，判斷賄選是否足以影響選舉結果，但有愈來愈多法官認為賄選影響選舉公平性，並存在黑數，查獲的個案很可能僅是冰山的一角，且不論是親友、競選團隊、樁腳等，效力都及於候選人，因此許多賄選案是當選人刑事部分無罪或沒有關聯，民事卻被判當選無效。不過，法界人士分析，鍾東錦當選無效之訴相對特別，因涉現金賄選是「四合一」的「套票」，鍾東錦被指控的僅是其中之一，考驗法官心證。