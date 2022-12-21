排黑修法 學位才被撤銷的綠委提案選舉公報刪除學歷

民進黨立委蔡適應等人提出公職人員選舉罷免法修正草案，主張刪除選舉公報「學歷」項目，提案說明更表示「選舉公報不應強制要求揭露候選人學歷」。(本報資料照片)

行政院日前提出院版「擴大排黑參選」修法草案，要排除有黑、金、槍、毒前科者參選公職，藍綠也提出各自版本，而民進黨 立委鍾佳濱、蔡適應等人提出的「排黑」修法草案中，將選罷法中要求選舉公報列入「學歷」的項目刪除，主張「選舉公報不應強制要求揭露候選人學歷」，遭在野黨反對，昨天在程序委員會就卡關，暫緩列案。

根據立院文書，鍾佳濱、蔡適應、何志偉提出的排黑修法草案，共24位連署人，都是民進黨立委。提案中，把選罷法第47條原本規定選舉公報要列出學歷的「學歷」兩字刪除，也就是讓選舉公報未來不用列學歷。提案說明則稱，「參選人之學歷與其是否足以代表人民意志，並無一定關聯性，選舉公報實不應強制要求揭露候選人學歷」。

立法院程序委員會討論時，國民黨 立院黨團總召曾銘宗認為，「把學歷刪掉非常奇怪」，提議暫緩列案，民進黨團對此也無異議，最後不經表決就通過提議，讓該案暫時不進入修法審查階段。

國民黨立委李德維批評，民進黨說要修排黑條款，搞了半天「原來是要修這個」，尤其主提案人還有被撤銷博士學位的蔡適應，不僅違反民主透明公開原則，更令人不解，「不是說要檢討？竟繼續以立委身分提這種法律層面的修法，已經到無恥的地步。」

民眾黨團總召邱臣遠認為，選舉公報上不列學歷的修法，讓排黑條款失焦，在此時提出並不適合；人民有知的權利，這樣的做法和原意有衝突，選罷法排黑修法成為選舉論文門衍生的解套修法是倒因為果，政治人物論文風暴 應檢討的是教育體制、論文品管，從根本解決問題，怎會將選舉公報上的學歷欄拿掉呢？「不合時宜，也不妥。」

時代力量立委陳椒華表示，選舉公報上應公開的候選人資訊，是為了讓國人了解各個參選人的背景資訊，一般而言，大家去外面求職都要讓對方知道學歷，為何透過選舉方式向國人應徵擔任公職人員卻不需要？她無法理解執政黨立委邏輯，時代力量支持維持公開學歷。

鍾佳濱表示，現在選舉已經無學歷限制，因此沒有強制要求候選人揭露學歷的必要，而是應該新增是否褫奪公權或執行刑責結束與否的欄位。

鍾佳濱強調，修正草案並非刪除學歷，未來選舉公報中，候選人還是可以將學經歷放在政見相關欄位自我表述，候選人也必須對自我描述的學經歷對選民負責。

民進黨立法院黨團書記長郭國文表示，針對此修法提案，昨天程序委員會中，也發現相關內容有些疑慮，因此對於暫緩列進報告事項，民進黨團的委員都沒有意見。