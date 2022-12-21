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過來人施性忠建議高虹安 涉貪爭議法律問題政治化

台灣新聞組／台北21日電
新竹市長當選人高虹安。(本報資料照片)
新竹市長當選人高虹安。(本報資料照片)

民眾黨新竹市長當選人高虹安涉貪爭議，成為她能否做滿任期最大挑戰。40年前，首屆新竹市長施性忠當年在威權時代，曾被控貪汙圖利遭判刑停職，他昨給高虹安忠告，「要把法律問題政治化」，並認為高找檢察官當副手是高招。

相隔40年，施性忠昨受訪時直言，「這些都是執政的傲慢」，他當年身處國民黨執政的威權時代，現在高虹安則面臨民進黨政府追殺，司法案件可大可小。

施性忠40年前當選升格後的首屆新竹市長，任內曾大砍國民黨部預算，後因募款款項、清潔隊慰問金案件爭議，遭控侵占、圖利，上任後隔年8月被起訴，同年底被法院依侵占、圖利判1年5個月，省府予以停職。

施性忠回憶當年國民黨政府傾全力拉他下台，他透過離婚、入贅等方式力求達到補選要件，又投入市長補選，並高票當選重返市府，整個市長任期至少做了兩年半，最後因判刑兩年6個月遭解職。

「政治案件不能以一般法律觀點來看。」施性忠表示，他當年遭「栽贓」圖利，高虹安應研究他當時的這段過程，建議高若想要拉長任期，要把法律問題政治化，一方面要在法律層面力爭，也要在政治層面抗爭。

對於高虹安找來檢察官蔡麗清出任副市長，施性忠直言「高招」，有檢察官當副手，就近可有法律諮詢對象，但未來有效、無效還不知道，「最好應請我當副市長」。

法務部長蔡清祥昨表示，蔡麗清原是二審檢察官，新竹市有關弊案都是一審檢察官偵辦，她未參與、接觸，未來蔡麗清「只能用她的專業，對案件不會得到其他的消息」。

至於鏡周刊昨天報導，檢調發現有涉貪新事證，將二度約談高虹安，不排除加碼強制處分。高虹安辦公室昨回應，報導動機令人質疑，並呼籲檢調應嚴守「偵查不公開」，有心人士勿干擾調查。

檢察官 國民黨 預算

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