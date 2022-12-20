前綠委蔡啟芳請蔡英文當太上皇就好 大權交給新主席

立委蔡易餘父親、前立委蔡啟芳表示，建議蔡英文總統當太上皇「每天遊山玩水即可」，把所有政務與內閣人事，交由新主席處置。（記者林縉明／攝影）

民進黨 於九合一選舉大敗後，召開過數場檢討會議，但在18日嘉義市長選舉又吞敗績，讓黨內外批評聲浪再起，有人更批評民進黨選後檢討不痛不癢。前民進黨立委、也是英系立委蔡易餘的父親蔡啟芳19日開砲要請蔡英文 總統就當太上皇，把所有的政務與內閣人事，就交由新主席來處置。

蔡啟芳在臉書表示 :「民進黨大敗，檢討原因，有這麼容易嗎？該檢討的沒有人敢說，多數一些P在P的人檢討，沒有什麼高見吧！本人在此就直接說較快吧！ 請蔡總統就當太上皇，每天遊山玩水即可，把所有的政務與內閣人事，就交由新主席來處置，這樣可能2024年之大位當可一搏，這樣蔡總統妳可能還能留點好名聲給後人品評吧！」

由於民進黨黨主席補選僅有賴清德 一人登記，除非審核資格不符，賴清德即將接任黨主席。

嘉義市長選舉民進黨再度大敗，民進黨立委何欣純質疑「我們的檢討到底是什麼」？民進黨敗選檢討小組召集人鄭文燦昨天面對媒體提問，表示由黨中央回應，隨後轉頭離開。

行政院長蘇貞昌表示，敗了就要認，要好好面對、好好檢討，哪些地方做不好，就盡全力做到更好。

敗選的李俊俋昨天謝票表示，民進黨是一個會檢討，自我反省的政黨，「去檢討大環境造成的，或我個人因素造成的都不重要」，尊重市民選擇。