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親綠民調：政黨認同藍超車 綠失207萬支持者

記者丘采薇／台北20日電
民進黨九合一選舉大敗，民調指出，民進黨認同者大量流失。圖為民進黨嘉義市長候選人李俊俋選前造勢晚會，熱情的支持者搖旗吶喊。（本報資料照片）
民進黨九合一選舉大敗，民調指出，民進黨認同者大量流失。圖為民進黨嘉義市長候選人李俊俋選前造勢晚會，熱情的支持者搖旗吶喊。（本報資料照片）

台灣民意基金會昨天發布「台灣人政黨認同的巨變」即時民調，調查發現，最新民意顯示，在20歲以上台灣人中，約三成一是綠認同者，其中深綠一成，淺綠約二成一。同時，有三成二是藍認同者，其中4.4%深藍，二成七淺藍。此外，有三成四中性選民。藍認同者比綠認同者多1.1個百分點，藍略占上風。與三個月前相比，藍綠基本盤出現巨大變化。

民調提問，「目前台灣有兩個主要政黨，國民黨民進黨，請問哪一個政黨的理念和主張跟您較接近」，結果發現，9.8%非常接近民進黨，20.7%還算接近民進黨，27.2%還算接近國民黨，4.4%非常接近國民黨，34.3%中性選民（或獨立選民），3.7%不知道、拒答。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，換句話說，最新民意顯示，在20歲以上台灣人中，約三成一是綠認同者，其中深綠一成，淺綠約二成一。同時，有三成二是藍認同者，其中4.4%深藍，二成七淺藍；此外，有三成四中性選民。藍認同者比綠認同者多1.1個百分點。

游盈隆說，從另一個角度看，目前台灣綠藍勢力比率是1:1.036，也就是說，藍認同者是綠認同者的1.036倍。這是2022選後最新的藍綠基本盤，雙方已經旗鼓相當，藍還略占上風。與三個月前相比，藍綠基本盤出現巨大變化。三個月前，綠認同者有41.2%，現在只剩30.5%，足足流失了10.7個百分點。如果換算成實際人口數，等於流失了207萬認同者。

游盈隆也說，三個月前，藍認同者只有19%，現在飆升到31.6%，激增12.6個百分點，如果換算成實際人口數，等於新增243萬認同者。從另一個角度看，三個月前，綠認同者比藍認同者多22.2個百分點，是藍認同者的2.17倍。簡單地說，一個綠營比兩個藍營大。如今綠認同者大量出走，導致急遽萎縮，相形之下，藍營擁入大量認同者，導致急速膨脹，甚至比綠認同者還多1.1個百分點。這不禁讓人有滄海化作桑田的感慨。

游盈隆說，從長期趨勢看，民進黨這次政黨認同大崩盤，重挫10.7個百分點，僅次於2021年6月因新冠疫情大流行引爆疫苗慌，政黨認同重挫12.9個百分點。這兩次政黨認同大崩盤是2016年5月蔡英文總統上任以來規模最大的兩次。事實上，以目前僅擁有不到三成一的民進黨政黨認同度，已經退回10年前在野時期水平，傷害、衝擊和影響將非常深遠。短期內必然衝擊嘉義市長延選和兩次立委補選，接著對2024總統和立委大選也會有重大影響，除非民進黨短期內讓人一新耳目，有大開大闔、立竿見影、贏回民心的開創性作為，在重建良好政黨形象上能展現智慧和決心。

游盈隆說，國民黨這次政黨認同有一飛沖天之勢，一次飆升12.6個百分點，是2016年5月以來單次最大幅度的躍升。甚至比2018年11月因韓流所導致的政黨認同大爆發10.9個百分點還更強大。這無疑是國民黨政黨認同的大復活，會帶來多大多深遠的政治效應，和2024總統與立委大選產生什麼樣的連結？有待持續觀察和評估。

台灣人的政黨認同。製表：台灣新聞組 資料來源：台灣民意基金會
台灣人的政黨認同。製表：台灣新聞組 資料來源：台灣民意基金會

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