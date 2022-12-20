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黑白集／球證旁證都我的人 民進黨算哪種最強隊

黑白集
嘉義市長選舉民進黨再度敗北，民進黨敗選檢討小組召集人鄭文燦以世足賽為喻，說「最強的球隊有時候會輸掉，下次贏回來就好」。（記者朱冠諭／攝影）
嘉義市長選舉民進黨再度敗北，民進黨敗選檢討小組召集人鄭文燦以世足賽為喻，說「最強的球隊有時候會輸掉，下次贏回來就好」。（記者朱冠諭／攝影）

民進黨敗選檢討小組召集人鄭文燦，以世足賽為喻，說「最強的球隊有時候會輸掉，下次贏回來就好」。言下之意，儘管九合一選舉慘敗，民進黨仍是「最強球隊」。沒人否認「民進黨很強」，但到底是哪種「強」法，就難說了。

放眼世界足壇，無論俱樂部豪門或世界盃常客都各具特色，被稱為「強隊」實屬不易；敢自稱「最強」，更是鳳毛麟角。畢竟，強強對戰仍互有勝敗，自古皆然。

然而，某種「非典型強隊」，才真的讓人望而生畏。電影「少林足球」裡，反派的「魔鬼隊」，用禁藥加強體能，而且「球證、旁證都是我的人，你怎麼和我鬥」，生動演繹。2002年日韓共同主辦的世界盃，南韓利用暗黑手段，接連淘汰葡萄牙、西班牙和義大利，可說把「非典型強隊」搬上現實。

就選舉技巧而言，民進黨當然是「強隊」。但這種強，靠的是正道，還是「球證、旁證都是我的人」的暗黑力量？蔡政府把手中偌大的行政資源用到極致，中選會、司法檢調、網路側翼都加入助攻；民進黨「最強」的秘密，昭然若揭。

選舉已過了三周，鄭文燦領導的敗選檢討，迄今仍讓人如霧裡看花，不知是在檢討，還是卸責。鄭文燦此刻還能說民進黨是「最強隊」，只能說，他真的很了解民進黨有哪些「特殊武器與強項」。

民進黨 世界盃 義大利

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