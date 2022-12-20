新聞評論／數發部迷航 唐鳳還在點麵線

數發部長唐鳳日前前往油庫口蚵仔麵線推廣台灣雲市集。(圖：數發部提供)

數位發展部最近一篇「麵線文」，引發軒然大波，朝野立委齊聲批數發部搞錯重點。網譏「滲透已是點線面，數發部還在點麵線」，這雖只是一句戲謔之言，卻充分點破數發部當前處境。數發部最大的問題，其實不是「搞錯重點」，而是「根本不知重點在哪裡」，處於迷航狀態。

觀察這次的「麵線平台」事件，數發部是以部長唐鳳為第一人稱發言，「部長想要吃一碗熱氣蒸騰的麵線」，於是透過線上點餐服務，客製化需求，業者「免去客製化所造成的溝通成本」，客人也都點到「自己想吃的麵線」。數發部費這一番唇舌，說明「客製化點餐」，但民眾的共同疑問卻是：「這和目前的線上外送服務有何不同？」

為化解爭議，數發部隨即解釋，這是為了推廣「台灣雲市集服務」。但不說明則已，說明後外界才確知，原來這和民間普及的外送平台真的沒什麼不同；唯一賣點，就是「資安 」而已。事實上，早在數發部成立前一年，該計畫即已經由經濟部推動，數發部只不過是接手再做。誰料，老飯回鍋重炒，連包裝都沒換，難怪朝野都看不下去。

數發部成立以來，爭議不斷。從功能看，數發部含括電信、資訊、資安、網路與傳播等5大領域，業務是從通訊傳播委員會等五個單位移撥而來。唐鳳曾說，數發部是「踩油門」的創新角色，而「踩剎車」的監管業務，就交給其他單位繼續主導。由此看，數發部似應以促進數位產業發展、技術開發與推廣為主要任務。

矛盾的是，唐鳳又說，資安是他上任後第一大投入重點，「關鍵基礎設施的資安防護，都會加上新思維來執行」。這點，卻又與他宣稱數發部是「踩油門」而非「踩剎車」互相扞格，數發部似乎肩負「太上網路監管單位」的任務，比起僅在相關政策下進行監管的ＮＣＣ等部門權力更大。

資安當然是產業的一部分，但在近年資安「意識形態化」的趨勢下，資安也成為對抗工具。如美國禁止華為 產品，蔡政府宣布政府設備禁用抖音 ，都是例證。看來，顯然是「政治優先於資安，資安又優先於產業發展」，成為國安戰略一部分。數發部若將重點放在資安，只能在「升級」為具有國安層級思考的決策單位，或「降級」為政治對抗的打手間二選一。

在蔡政府的「反認知作戰」和「抗中保台」大旗下，數發部自然不可能扮演前者「資安火車頭」的角色，只能選擇成為後者，將「資安優先」隱藏在「促進數位產業發展」的偽裝下。然而，發出宏大的資安論述後，卻只能端出過時的台灣雲市集推銷「點麵線平台」，也就破功又露餡了。

數發部抓不到重點，麵線平台並非唯一的例子。綜觀數發部的眾多政策宣導，不是「蹭」民間產業的發展成果，就是接辦其他部會業務的狗尾續貂，多半言不及義，竟連世界人權宣言、世界人權日都拿來作文章。數位發展部已快變成數位文宣部。

數發部存在感不高，諷刺的是，唐鳳卻被「神化」，幾乎所有政策宣導皆以她為主角。試問，唐鳳究竟是台灣數位產業發展的領航員，或者只是一座活招牌？追根究柢，蔡政府成立數發部的定位不明，才會有今天的迷航。(轉載自聯合報社論)