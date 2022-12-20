張善政公布小內閣 王明鉅、蘇俊賓出任副市長

桃園市長當選人張善政19日公布小內閣名單，行政院前新聞局長蘇俊賓將出任副市長。(本報資料照片)

桃園市長當選人張善政 昨天公布小內閣名單，副市長由台大醫院前副院長王明鉅、前行政院新聞局長蘇俊賓出任，跌破外界眼鏡；另有不少國民黨 主席朱立倫、新北市長侯友宜和前桃園縣長吳志揚舊部屬。張善政強調，用人沒有派系考量，官員不管過去曾跟誰共事，「一進桃園市府，就是桃園的人」。

王明鉅是台北市長柯文哲同班同學，柯昨天盛讚「能力非常好，我只是不小心當台北市長，王應該更好才對。」張善政說，王明鉅寫過「翻轉醫療」一書，他和高雄市前市長韓國瑜搭檔選正副總統時，王擔任醫療長照 組政策召集人，相信會幫桃園做好智慧醫療、偏遠地區醫療和長照。

王明鉅說，少子化問題嚴重，張善政想推婦幼局，是真正從實務面著手照顧婦女和新生兒作為，台灣本應早點重視，畢竟新生兒周產期的死亡率數字並不好看，他也想好好為社會做事，「好不容易說服家人可以冒險，哈哈」。目前王明鉅擔任台大醫學院麻醉科主任等職務，將以借調方式赴桃市府服務。

蘇俊賓是國民黨徵召張善政參選桃園市長前曾被點名的人選，當時他並無意願。蘇昨天說，張善政以自己出身企業界為例，說服他當公職貢獻更大，因此決定出任副手，為生涯再留下一點服務社會的足跡。重回桃園政壇是否有意更上層樓？蘇說「目前沒想過，就是專心市政」。

桃市府新任秘書長則為新北工務局長詹榮鋒，副秘書長由新北市府參事賴淑華接任，另名副秘書長為中原大學資管系副教授金志聿，是國民黨主席朱立倫的表弟，其他局處首長也有朱在新北市長或前桃園縣長吳志揚任內部屬，新聞處長羅楚東則是向雲林縣長張麗善借將。