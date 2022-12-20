我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

摩爾多瓦警戒：俄羅斯恐於2023年春天進攻

日銀微調政策「黑田震撼」衝擊全球 日圓急升、美期指急挫

張善政公布小內閣 王明鉅、蘇俊賓出任副市長

台灣新聞組／台北20日電
桃園市長當選人張善政19日公布小內閣名單，行政院前新聞局長蘇俊賓將出任副市長。(本報資料照片)
桃園市長當選人張善政19日公布小內閣名單，行政院前新聞局長蘇俊賓將出任副市長。(本報資料照片)

桃園市長當選人張善政昨天公布小內閣名單，副市長由台大醫院前副院長王明鉅、前行政院新聞局長蘇俊賓出任，跌破外界眼鏡；另有不少國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜和前桃園縣長吳志揚舊部屬。張善政強調，用人沒有派系考量，官員不管過去曾跟誰共事，「一進桃園市府，就是桃園的人」。

王明鉅是台北市長柯文哲同班同學，柯昨天盛讚「能力非常好，我只是不小心當台北市長，王應該更好才對。」張善政說，王明鉅寫過「翻轉醫療」一書，他和高雄市前市長韓國瑜搭檔選正副總統時，王擔任醫療長照組政策召集人，相信會幫桃園做好智慧醫療、偏遠地區醫療和長照。

王明鉅說，少子化問題嚴重，張善政想推婦幼局，是真正從實務面著手照顧婦女和新生兒作為，台灣本應早點重視，畢竟新生兒周產期的死亡率數字並不好看，他也想好好為社會做事，「好不容易說服家人可以冒險，哈哈」。目前王明鉅擔任台大醫學院麻醉科主任等職務，將以借調方式赴桃市府服務。

蘇俊賓是國民黨徵召張善政參選桃園市長前曾被點名的人選，當時他並無意願。蘇昨天說，張善政以自己出身企業界為例，說服他當公職貢獻更大，因此決定出任副手，為生涯再留下一點服務社會的足跡。重回桃園政壇是否有意更上層樓？蘇說「目前沒想過，就是專心市政」。

桃市府新任秘書長則為新北工務局長詹榮鋒，副秘書長由新北市府參事賴淑華接任，另名副秘書長為中原大學資管系副教授金志聿，是國民黨主席朱立倫的表弟，其他局處首長也有朱在新北市長或前桃園縣長吳志揚任內部屬，新聞處長羅楚東則是向雲林縣長張麗善借將。

張善政昨否認用人有派系考量，強調這波人事以實現桃園科技城、智慧醫療為布局主軸，個個是人才，沒有「誰的人」這種問題。金志聿更說，從張善政的名單更可見國民黨「團結就從桃園開始」。

桃園市長當選人張善政19日公布小內閣名單，台大醫院前副院長王明鉅將出任副市長。(...
桃園市長當選人張善政19日公布小內閣名單，台大醫院前副院長王明鉅將出任副市長。(本報資料照片)

張善政 國民黨 長照

上一則

新聞評論／數發部迷航 唐鳳還在點麵線

下一則

羅智強稱蘇貞昌若不辭閣揆 綠2024將一屍無數命

延伸閱讀

張善政小內閣名單出爐 副市長王明鉅、蘇俊賓

張善政小內閣名單出爐 副市長王明鉅、蘇俊賓
從挺林智堅到換將重傷民進黨 張善政靠基本盤翻藍桃園

從挺林智堅到換將重傷民進黨 張善政靠基本盤翻藍桃園
桃園市長 國民黨張善政當選

桃園市長 國民黨張善政當選
決戰桃園 張善政批綠無良 鄭運鵬嗆藍糟蹋桃園

決戰桃園 張善政批綠無良 鄭運鵬嗆藍糟蹋桃園

熱門新聞

台積電慈善基金會董事長張淑芬過往49年前曾在美國總統拜登早期競選參議員時的團隊幫忙。(圖:張淑芬提供)

1張照片看拜登49年前結緣 台積電張淑芬這樣說

2022-12-14 06:41
台積電創辦人張忠謀夫人張淑芬。（中央社）

拜登提49年前往事 張淑芬：想不到幫助的人變成總統

2022-12-13 22:42
鴻海發出公告「處分大陸投資事業紫光集團有限公司」，處分之後，集團對紫光持股已全數出清。（路透）

鴻海突拋震撼彈 出清紫光持股

2022-12-16 20:10
佳德昨發表聲明表示「佳德糕餅始於台灣，也深耕台灣，做好優質糕餅以及服務顧客，才是本店經營目標」。圖／取自佳德鳳梨酥臉書粉絲頁

中國要求製程配方 如公開私房菜機密 業者直呼「太扯」

2022-12-13 11:11
陳文茜。（取材自臉書）

陳文茜裝人工血管「不停滲血」 自認康復可能性不到1％

2022-12-14 20:29
六種動物測退休力 王者獅子比率最高 製表／林又旻、魏忻忻

不婚、不生、離婚、喪偶… 「一個人」海嘯來襲

2022-12-12 02:25

超人氣

更多 >
一張圖勝千言萬語…他倆並肩看世足賽 價值20億？

一張圖勝千言萬語…他倆並肩看世足賽 價值20億？
2022搞笑野生動物攝影獎 失足幼獅、鬧彆扭企鵝都上榜

2022搞笑野生動物攝影獎 失足幼獅、鬧彆扭企鵝都上榜
黑巧克力真的健康嗎？這些名牌巧克力重金屬含量超標

黑巧克力真的健康嗎？這些名牌巧克力重金屬含量超標
學會節約熱水8種方法 可省下不少能源費

學會節約熱水8種方法 可省下不少能源費
買康斗輕鬆圓擁屋夢 行家傳授購買訣竅

買康斗輕鬆圓擁屋夢 行家傳授購買訣竅