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觀察站／蔡麗清副手或護法 高虹安反守為攻？

記者 王駿杰、袁志豪
民眾黨新竹市長當選人高虹安19日開記者會公布第一波小內閣人事名單，會後接受媒體聯訪。(記者王駿杰／攝影)
民眾黨新竹市長當選人高虹安19日開記者會公布第一波小內閣人事名單，會後接受媒體聯訪。(記者王駿杰／攝影)

新竹市長當選人高虹安邀高檢署檢察官蔡麗清出任副市長，引發政壇討論。高虹安選前曾稱要揭發「新竹大秘寶」，蔡麗清如何扮演揭密角色？已讓全台吃瓜群眾樂得置板凳看熱鬧。不過，高虹安官司纏身，未來的蔡副市長究竟是市長的「副手」還是「護法」？民眾也很好奇。

高虹安本周日就任新竹市長，踏入市長室時有兩個法律問題須解決，一是個人捲入的助理費、加班費貪汙疑案，另一個是調查前市府團隊的眾多公共工程是否藏弊端。

請檢察官坐鎮市府，外界第一時間就猜想是否與高虹安的官司有關？雖高極力否認，但蔡麗清熟悉檢察官辦案模式，協助處理市政外，「順便」扮演市長法律諮詢角色並非不可能。

只不過，高虹安律師團多是曾任檢察官或法官的律師，似乎無須為了自身官司再找檢察官擔任副手。

另外，高虹安在選舉時稱要揭開「新竹大秘寶」，以蔡麗清過去的辦案經驗，調查公共工程是否涉弊應該不難，但脫掉檢察官法袍的副市長頂多只能行政調查，沒有指揮警調辦案的權力，光靠翻資料、詢問公務人員能否找出疑點再移送檢調調查，考驗蔡麗清的能力。

台北市市政顧問翟本喬曾指出，若高虹安一審被判有罪，新竹市長會由副市長代理，所以要找個比高更會查弊案的人選，製造「追殺高虹安」比「放過高虹安」更難的狀況，讓民進黨放棄追殺高。

高虹安請檢察官當副手，是否打著「反守為攻」算盤，外界不得而知，但邀檢察官任副手，已先創造話題。

檢察官 民進黨

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