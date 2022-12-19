國民黨贏嘉市長再下一城 民進黨李俊俋地方基礎弱吞敗

嘉義市長選舉18日投票，國民黨候選人黃敏惠（中）得票一路領先，自行宣布當選連任。（記者許正宏／攝影）

嘉義市長選舉昨天投票 ，受低溫影響，投票率43.99%創下升格40年來新低，國民黨 市長黃敏惠以近6萬票、63.6%的得票率，大勝民進黨 候選人李俊俋，與雲林張麗善共同穩住濁水溪以南唯二灘頭堡。黃敏惠靠政績撐腰、獲勝選的國民黨縣市長團結力挺，反觀民進黨李俊俋政見支票缺乏背書，地方扎根薄弱，空戰未發酵。

本報系聯合報報導，昨天投票後，今年九合一縣市長選舉結果全數底定，全台22個縣市，國民黨囊括14縣市、民進黨拿下五縣市，民眾黨取得新竹市一席，苗栗及金門兩縣為無黨籍。

民進黨這次失去桃園、基隆、新竹市等縣市執政權，但斬獲澎湖縣，合計五席縣市長寫下創黨36年來最差紀錄；苗栗縣由被國民黨開除黨籍的議長鍾東錦勝出，金門縣則是無黨籍前縣長陳福海擊敗現任縣長楊鎮浯回鍋。

黃敏惠已任嘉義市長13年，下屆任滿將寫下同一民選縣市長執政最長紀錄，她激動喊「嘉義一定會更好」。

黃敏惠父親是前省議員黃永欽，早年風評清廉認真服務好，奠定她的從政基礎。黃敏惠1996年當選國大代表，之後選上立委，轉戰嘉市長成為升格以來首位國民黨市長，兩任後換民進黨涂醒哲當選，四年前回鍋。

國民黨主席朱立倫則感謝嘉義市民在寒冷天氣中站出來力挺黃敏惠，展現出民主聖地的民主精神，也代表嘉義市民對於國民黨中道、理性、穩健、務實路線的肯定；接下來國民黨會持續努力面對台北、南投立委補選。