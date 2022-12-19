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民進黨再輸一「城」 營中仍毫無章法 綠委難再噤聲

記者 黃寅
民進黨候選人李俊俋（左）18日偕同夫人陳佳慧（右）投票。（記者許正宏／攝影）
民進黨候選人李俊俋（左）18日偕同夫人陳佳慧（右）投票。（記者許正宏／攝影）

寒風中，嘉義市長選舉民進黨再輸一城，此一結果連自家台中市的立委何欣純也跳出來在臉書質疑「我們的『檢討』到底是什麼？」她的心聲，立即引來一片認同的檢討聲，批評民進黨執政不利、不知民間疾苦。民進黨若再看不見，也就怪不得選民終將在立委和總統選舉時再次用選票告白。

何欣純的貼文很含蓄，媒體追訪也未回應，但「沒有大破大立，就沒有大開大闔」已經點出問題的核心所在，換言之就是「改的不夠、未得人心」，也就是她貼文的下一句「我們的『檢討』到底是什麼？」。

儘管如此，民眾的留言卻很直白，他們直言「實在不像執政黨的樣子，像個政治爆發戶」、「請大聲疾呼要院長勇于（於）承擔，下台，內閣全面改組」、「派系鬥爭不團結，樣樣漲價的民生問題，高官不願傾聽民意」、「這次沒有側翼可以推託了吧！」。

民心到底是什麼，其實只要看看臉書上的留言就可以一目瞭然，但是回頭看看院長換人了、內閣改組了，還是側翼、網軍不見了？又或是物價控制了、治安改善了、年輕人看到未來了？看起來，民進黨在九合一選後，政治層面改的幅度十分有限，也難讓民眾看得到其他民生事項未來有改變的可能。

如果樣樣不改，民眾的日子難過，以這樣的情形持續下去，難怪在基層天天得面對民眾的民進黨自家立委會看不下去，也難再噤聲不語。因為戰鼓已漸漸又要響起，前線吃緊，營中卻還毫無章法，更不覺民心已然思變。

民進黨 臉書

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