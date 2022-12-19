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高虹安為何找女檢察官當副市長？因「鴻海緣」一線牽

記者王聖藜／台北19日電
蔡麗清(中)曾代表法務部參與反毒品宣導活動。圖／讀者提供
蔡麗清(中)曾代表法務部參與反毒品宣導活動。圖／讀者提供

新竹市長當選人高虹安公布小內閣，延攬台灣高等檢察署「二專生」、女檢察官蔡麗清擔任副市長，月底上任；蔡麗清會被高虹安相中並願意「棄法從政」，因緣際會與鴻海脫離不了關係。

高虹安從政前，任職於鴻海集團副總經理，與已退休的新北地檢署前檢察長朱兆民的兒子朱宸佐本是舊識，朱宸佐是東吳大學法律系畢業，再攻讀海洋大學法研所，後來考上律師，目前是夏普國際公司法務長。

2016年，鴻海創辦人郭台銘在大阪與日本夏普公司簽署投資協議，正式入主這家日本百年家電大廠，「鴻夏戀」一時間蔚為佳話，朱宸佐在夏普工作，自然與鴻海集團人事互動頻繁、與高虹安有所交誼。

蔡麗清擔任檢察官20年，從士林地檢署調法務部法制司辦事，曾奉派前往中央流行疫情指揮中心法制組提供人權意見，因辦過文化資產案，有「文資小美女」之稱，蔡也在海洋大學進修，念書時與朱宸佐熟識。

高虹安上月勝選後，除要面對詐領助理薪資司法案件，也尋求小內閣布局，蠟燭兩頭燒，高有意找年紀相仿、談得來的女生為副手，透過朱宸佐物色到蔡麗清，蔡向圈內人請益，再與高懇談，終被說服轉換跑道當個政治人物。

高虹安就任後，有「2個法律問題」要解決，一是個人捲入的貪汙疑案，另一是查察前市府團隊公共工程是否藏弊；蔡麗清以司法實務界背景隨著高虹安入府，法界人士都認為高虹安選才眼光獨到。

鴻海 夏普 檢察官

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