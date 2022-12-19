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黑白集／北檢被掛民進黨旗 戳破蔡政府黨政不分

黑白集

為了區區60萬元台幣助理公積金爭議，台北地檢署搶在高虹安宣誓就職前大動作偵辦，不成比例的「積極」程度，讓民眾看了下巴都快掉下來。隔天，北檢頂樓懸掛的國旗，上面被人加掛了一面民進黨旗，高高飄揚。民眾看了，都不禁會心一笑：好高明的行動藝術。

過去，民進黨常說「法院是國民黨開的」，譏諷其黨政不分；曾幾何時，民進黨自己也跨越所有紅線，來到了集五權於一身的境地。過去，無論是毀蔣公銅像、燒國旗、向官署潑漆丟蛋，民進黨都幹過；現在，那位不知名的抗議者僅以一面「黨旗」禮貌地回敬北檢，就輕輕戳破了蔡政府黨政不分的真相。

民進黨旗，在北檢成了「侮辱官署」的符號；這麼諷刺的時代劇，不正是民進黨自己造成的嗎？一個正常的國家，用牛刀來割一名剛當選市長者所涉之小案，還意圖讓她無法順利宣誓就職，民眾看得下去嗎？蔡政府到底在幹嘛？

這兩天媒體報導，美國剛通過的《國防授權法》，除規定提供台灣100億美元無償金援，美方並將自明年秋天起派官員駐台，其中一年須在行政部門或立法院工作。美國對台灣友好，這點我們心領了；但政府部門要開放外國官員進入工作，這又是哪招？蔡政府不擔心台灣的主權被侵蝕嗎？

到時候總統府不擔心樓頂被升上美國旗？

民進黨 國民黨

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