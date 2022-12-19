新聞評論／游錫堃失職 國會尊嚴與民主憲政淪喪

北檢偵辦立委、新竹市長當選人高虹安涉詐領助理費案，搜索高虹安國會辦公室。立法院長游錫堃稱「北檢事先函請立院同意搜索」，引發質疑。(本報資料照片)

檢調15日搜索立委高虹安國會辦公室，立法院長游錫堃稱北檢事先函請搜索，他同意「依法辦事」。北檢卻以公開新聞稿打臉游錫堃，指當天僅由北檢檢察長電話「通知」立法院秘書長，並無函請一事。北檢且依據刑事訴訟法149條規定，表示只要「通知」機關的長官，與游錫堃同意與否並無關聯。

立法院長的「烏龍同意」遭打臉，何等尷尬！游錫堃連忙解釋，是他將北檢函請立院人事處調閱高虹安辦公室公文，誤以為「包括搜索」。這更證明幾件事：一是游錫堃的昏聵，連檢察單位要求立法院「配合」何事都搞不清楚；二是游錫堃對議長職責毫無概念，既無維護國會尊嚴基本認知，在會期中任由檢調搜索卻不置一詞，還張冠李戴的「亂同意」；三是立院秘書長林志嘉顯然沒在搜索當日呈報院長同意，率爾打開國會大門配合檢調，否則游錫堃怎會失憶至此，將日前公文和檢方「通知」混為一談，讓「烏龍同意」曝光，國會議長顏面掃地，立法院尊嚴盡失。

立法院遭搜索是行政權與立法權互動大事，不能僅以藍綠視之。2000年國民黨立委廖福本因奇美假股票案遭檢調突襲搜索，院長王金平 向法務部抗議，直批侵害國會自主權和尊嚴，不但法務部道歉，事後也建立檢方搜索前須先知會立法院長。2009年民進黨 立委郭玟成因關說案遭搜索，民進黨團抗議檢調在休會期間進入立院首開惡例，王金平當時也強調，不應成為慣例，以免傷害國會尊嚴。

同樣是立法院長，王金平和游錫堃相比，誰在守護國會尊嚴？以往檢方對立法院動作，泰半會選擇在休會期間行之，關鍵就在避免產生「影響國會正常議事」的疑慮，也不至於遭到利用行政權與司法權影響立院職權的抨擊，更是對國會自治權的基本尊重。非經立法院同意，檢警調豈能率爾進入立法院區？但像游錫堃把國會尊嚴視若無物，讓自己職權任人踐踏，連北檢都敢公然表示只需「通知」，不必同意，那還會把國會放在眼裡？

更關鍵的是，現在還是會期中，立法院未完成總預算 審議還要開臨時會；憲法制訂免於逮捕的「立委保護傘」特權，就是基於民主國家數百年憲政慣例，不讓國會議員議政受到行政、司法干擾，破壞民主運作機制，這原則不僅關係立委個人，也涉及國會制衡行政權的基礎。高虹安案讓人駭異的是，檢調竟然無視立院還在審檢調的預算、法案，甚至質詢法務部長，一個電話「通知」就衝進立法院搜索抓人，還明白表示不必經立法院同意，立法院如不譴責北檢，立委那還有議事論政空間，國會乾脆關門算了。

北檢和立院的荒唐舉措，不僅民進黨前主席施明德看不下去，稱游錫堃一生只會「尊重長官」，根本是嚴重失職；連民進黨籍客委會主委楊長鎮都大呼不可，因檢察系統搜索是行政權，執政者有一定權力可以干涉，若檢方未經同意即搜索國會，就可能因行政濫權造成問政或議事上的恐懼。

游錫堃昏聵失職，讓國會尊嚴無存；但立法院不能默視北檢的輕蔑踐踏，必須要求法務部與檢方明確表示態度，不能讓檢調搜索國會「僅通知不必同意」成為慣例，否則將嚴重侵害民主運作的憲政基礎。民進黨完全執政後，將立法院當成立法局，任憑行政院在議場辱罵立委、侮辱國會而不敢置一詞，現在更讓北檢侵門踏戶；而在野黨立委連譴責都做不到，還審什麼預算？行政院連「假尊重」都不演了，立法院還有什麼好裝的？