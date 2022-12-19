張善政小內閣名單出爐 副市長王明鉅、蘇俊賓

桃園市長當選人張善政19日公布小內閣名單，副市長由曾任行政院新聞局長、桃園縣府環保局長的蘇俊賓（圖）出任。(本報資料照片)

新竹市長當選人高虹安今天上午公布第一波人事，準桃園市長張善政 也即將發表小內閣名單，據了解，2名副市長最出人意外、跌破眼鏡，確定由前台大醫院副院長、台大醫學院教授王明鉅，及由前行政院新聞局長、桃園縣政府環保局長蘇俊賓出任。

張善政團隊表示，市府秘書長由現任新北市政府工務局長詹榮鋒出任，副秘書長則由新北市政府參事賴淑華、中原大學資訊管理學系副教授金志聿出任。

張團隊說，新人事方向，強調桃園航空城、智慧科技城市，專業執行人才及大數據背景為選任標準，並以發展在地智慧醫療為重點方向，兩方向打造桃園經濟發展、在地優質生活；人事布局從業界、行政體系延攬人才，除穩定人事布局外，也帶給桃園未來發展全新氣象。

張善政強調，桃園市政府用人唯才，此次小內閣從業界、各級政府大力延攬優秀人才，局處首長在各領域皆是一時之選，也對桃園市發展有共同的願景，希望未來借重王明鉅、蘇俊賓在各個領域都歷練豐富的副市長發揮長才，讓小內閣就定位，以最快速度推動整體桃園市政各區域發展。

其他人事包括，都市發展局長延攬江南志出任，江南志任桃園縣政府工務局局長、新北市政府工務局副局長，對都市發展擘畫熟悉且具遠見；社會局長由具備多年社工經驗、現任台北榮民總醫院社會工作室簡任主任陳寶民擔任，工務局長則由工程界大力延攬汪在宙出任。

經濟發展局由中山科學研究院雄風計畫上校總工程師、美國太空總署(NASA)反物質磁譜儀研究專員張誠博士出任；民政局長由前桃園縣中壢市副市長、現市府參事劉思遠出任；教育局 長由曾任教育部學生事務及特殊教育司司長、現國立公共資訊圖書館館長的劉仲成出任。

研究發展考核委員會主委邀請前新北市政府研考會主委、中原大學資訊管理學系特聘教授吳肇銘出任；新聞處長延攬雲林縣政府新聞處長羅楚東出任，資訊科技局長由前行政院院長辦公室參議、國民黨資訊中心主任王智弘擔任。

由市議員轉任之局處有原住民族行政局長陳姿伶、客家事務局長林昭賢，文化局長由前台北市文化基金會副執行長、大霹靂國際整合行銷公司總經理邱正生擔任，農業局長由前新竹縣政府綜合發展處處長陳冠義出任；衛生局長由美國約翰霍普金斯大學醫療政策與管理博士、敏盛智慧醫療城院長劉宜廉出任。

另外，行政院環境保護署技監陳世偉出任環保局長，青年事務局長由前全國青工總會總會長侯佳齡接任，體育局長許彥輝為前中華職棒大聯盟副祕書長；法務局長由前桃園律師公會理事長賴彌鼎擔任，秘書處長由前桃園縣政府社會處長許淑真接任。

副局長升任的則有交通局長張新福、勞動局長李賢祥、消防局長龔永信、地政局長蔡金鐘、地方稅務局長姚世昌。留任局長或轉任他局則有水務局長劉振宇、財政局長歐美鐶、捷運工程局長劉慶豐，觀光 旅遊局由交通部觀光局旅遊中心主任施照輝擔任副局長，並代理局長一職。