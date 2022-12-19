吳怡農提松山機場遷建 馮世寬：怎可取消備戰基地

台北松山機場。(記者葉信菉／攝影)

民進黨台北市立委補選參選人吳怡農提出遷移松山機場 ，同時主張建立國土防衛隊等議題，退輔會主委馮世寬今天說，這個議題有點牽涉到政治，但是松山機場是空軍作戰的基地，怎麼可以隨意取消空軍作戰的基地。

立法院外交及國防委員會今天審查明年度國軍退除役官兵輔導委員會主管收支預算 ，馮世寬會前受訪時表示，這個議題有點牽涉到政治，「我們先不講是誰提出來的，因為他不是第一個提出來的」。

馮世寬說明，自己從以前到現在都告訴國軍同仁，松山機場是空軍作戰的備戰場地，「大家可以去查查紀錄，多少次天氣不好，甚至油量不夠，我們就降落在松山機場」，因此怎麼可以隨意取消空軍的作戰、備用基地。

另外，吳怡農日前還提出建立「國土防衛隊」的政策，主張平時可以負責救災，必要時則可以投入作戰，馮世寬則回應，「我因為沒有看新聞，我也不知道是誰講的，但是我要特別聲明，你要問我這個問題，我答覆的時候，那個人跟政治都沒有關係」。

不過，馮世寬當場隨即反問，那請問要國軍幹什麼？那請問要後備部隊幹什麼？那請問要義警、義消幹什麼？那請問要警察 幹什麼？「這樣回答滿意了嗎？」

馮世寬強調，這個時候應該要團結，大家要尊重政府、國防部的決定，個人的意見都只是個人的偏見，自己非常喜歡前司法院長林洋港，他曾經說過不要以偏概全，所以不要做這種事情，「我再次聲明，我沒有對人或政治做任何批評，就事而論」。