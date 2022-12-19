我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

更新／夏威夷航班遇恐怖亂流 乘客「彈起撞天花板」釀36傷

無證客入境美 寒冬露宿街頭…有人被親友拒 有人沒錢開庭

吳怡農提松山機場遷建 馮世寬：怎可取消備戰基地

記者林銘翰／台北19日電
台北松山機場。(記者葉信菉／攝影)
台北松山機場。(記者葉信菉／攝影)

民進黨台北市立委補選參選人吳怡農提出遷移松山機場，同時主張建立國土防衛隊等議題，退輔會主委馮世寬今天說，這個議題有點牽涉到政治，但是松山機場是空軍作戰的基地，怎麼可以隨意取消空軍作戰的基地。

立法院外交及國防委員會今天審查明年度國軍退除役官兵輔導委員會主管收支預算，馮世寬會前受訪時表示，這個議題有點牽涉到政治，「我們先不講是誰提出來的，因為他不是第一個提出來的」。

馮世寬說明，自己從以前到現在都告訴國軍同仁，松山機場是空軍作戰的備戰場地，「大家可以去查查紀錄，多少次天氣不好，甚至油量不夠，我們就降落在松山機場」，因此怎麼可以隨意取消空軍的作戰、備用基地。

另外，吳怡農日前還提出建立「國土防衛隊」的政策，主張平時可以負責救災，必要時則可以投入作戰，馮世寬則回應，「我因為沒有看新聞，我也不知道是誰講的，但是我要特別聲明，你要問我這個問題，我答覆的時候，那個人跟政治都沒有關係」。

不過，馮世寬當場隨即反問，那請問要國軍幹什麼？那請問要後備部隊幹什麼？那請問要義警、義消幹什麼？那請問要警察幹什麼？「這樣回答滿意了嗎？」

馮世寬強調，這個時候應該要團結，大家要尊重政府、國防部的決定，個人的意見都只是個人的偏見，自己非常喜歡前司法院長林洋港，他曾經說過不要以偏概全，所以不要做這種事情，「我再次聲明，我沒有對人或政治做任何批評，就事而論」。

機場 警察 預算

上一則

張善政小內閣名單出爐 副市長王明鉅、蘇俊賓

下一則

高虹安為何找女檢察官當副市長？因「鴻海緣」一線牽

延伸閱讀

顧博士牙醫 專精植牙/植牙修復/全口植牙

顧博士牙醫 專精植牙/植牙修復/全口植牙
二戰最後大壩狙擊手 英空軍強生101歲辭世

二戰最後大壩狙擊手 英空軍強生101歲辭世
二戰英空軍最後「大壩狙擊手」辭世 享壽101歲

二戰英空軍最後「大壩狙擊手」辭世 享壽101歲
看衰特斯拉的「空軍」今年狂賺上百億美元

看衰特斯拉的「空軍」今年狂賺上百億美元

熱門新聞

台積電慈善基金會董事長張淑芬過往49年前曾在美國總統拜登早期競選參議員時的團隊幫忙。(圖:張淑芬提供)

1張照片看拜登49年前結緣 台積電張淑芬這樣說

2022-12-14 06:41
台積電創辦人張忠謀夫人張淑芬。（中央社）

拜登提49年前往事 張淑芬：想不到幫助的人變成總統

2022-12-13 22:42
六種動物測退休力 王者獅子比率最高 製表／林又旻、魏忻忻

不婚、不生、離婚、喪偶… 「一個人」海嘯來襲

2022-12-12 02:25
鴻海發出公告「處分大陸投資事業紫光集團有限公司」，處分之後，集團對紫光持股已全數出清。（路透）

鴻海突拋震撼彈 出清紫光持股

2022-12-16 20:10
佳德昨發表聲明表示「佳德糕餅始於台灣，也深耕台灣，做好優質糕餅以及服務顧客，才是本店經營目標」。圖／取自佳德鳳梨酥臉書粉絲頁

中國要求製程配方 如公開私房菜機密 業者直呼「太扯」

2022-12-13 11:11
陳文茜。（取材自臉書）

陳文茜裝人工血管「不停滲血」 自認康復可能性不到1％

2022-12-14 20:29

超人氣

更多 >
梅西夢幻謝幕…阿根廷PK踢倒法國 隊史第3冠

梅西夢幻謝幕…阿根廷PK踢倒法國 隊史第3冠
榮耀歸於阿根廷：PK戰勝法國 梅西的世界盃完美終章

榮耀歸於阿根廷：PK戰勝法國 梅西的世界盃完美終章
「脫了褲子等我」…成都男女區長鹹濕對話 堪比黃色小說

「脫了褲子等我」…成都男女區長鹹濕對話 堪比黃色小說
1顆萵苣賣$10.99…雙重病毒肆虐加州 快餐店擬收附加費

1顆萵苣賣$10.99…雙重病毒肆虐加州 快餐店擬收附加費
劉畊宏在卡達翻車出事了 車主天價索賠

劉畊宏在卡達翻車出事了 車主天價索賠