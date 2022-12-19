吳怡農酸拿不出政見 王鴻薇：來辯能源議題

國民黨台北市立委補選參選人王鴻薇。(本報資料照片)

台北市第三選區立委補選，國民黨 參選人王鴻薇指對手吳怡農是「小英男孩」，也向吳下公共政策辯論戰帖。吳怡農表示，到現在為止都沒有看到對手拿出政見，「從選舉第一天到現在，對手王議員對我只有謾罵與抹黑，我不了解接受辯論的意義何在？」王批吳太健忘，「不是才說過我的核二、核三廠延役，怎麼一下就忘了？」

吳怡農昨天由市議員當選人顏若芳陪同，到濱江市場掃街拜票，有民眾、攤商看到吳大喊加油，還有攤商力挺表示一家七票都會投給他。他表示，要有政見才有東西辯論，如果（王鴻薇）沒有政見的話，要從哪裡開始辯論？他希望對手第一步是要先提出政見。他25日下午會辦「頭家來發問」，面對選民有問必答，比謾罵、辯論有意義多了。

吳怡農說，他從第一天就要求、也期待對手針對議題政見提出具體看法，不過到現在，還沒有看到對手提出具體主張。對被王鴻薇稱為「小英男孩」，他認為所有的標籤、口水都沒有太大意義，許多夥伴從里長到議員甚至更高層包括正副元首，都希望給他最大鼓勵，因行程繁忙，都盡量協調安排。

吳怡農申報財產被發現有巨額現金存在香港 ，王鴻薇馬上說「自己的身家投資 都在台灣」。吳怡農表示，財產公報、財產申報都是公開的，但這次選舉主軸應該是對議題、對政見主張。接下來是否會打夫人牌陪同拉票？吳表示，「以後有時間、有機會，一定會來跟大家認識」、「我尊重她的看法及想法」。

王鴻薇以影片回應媒體提問。對於遭吳怡農批評至今沒提出政見，王說，吳怡農之前才批評過她提出的核二、核三廠延役，怎麼一下就忘了？也太過健忘，難道提出讓政府開英文補習班才叫政見嗎？她絕不會提出一個紙上談兵或空洞的政見，之後還會繼續提出政見，吳可以拭目以待，她很希望和吳怡農就能源議題辯論。