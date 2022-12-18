嘉義市長重選綠營又輸了 綠委轟黨中央檢討什麼

嘉義市長選舉投票，國民黨候選人黃敏惠（中）自行宣布當選，並與支持者握手。（記者許正宏／攝影）

嘉義市長重行選舉結果昨晚出爐，民進黨 候選人李俊俋慘敗，輸給爭取連任的國民黨 籍市長黃敏惠。雖民進黨代理主席陳其邁強調會持續檢討、反省，調整改革的方向，努力爭取民眾認同，但黨內已有人將矛頭指向黨中央，立委何欣純在臉書 指出，「結果再次告訴我們，沒有大破大立，就沒有大開大闔，我們的『檢討』到底是什麼？」

民進黨立委王美惠表示，民進黨在嘉義市長選舉再度落敗，這是延續11月26日敗選後的效應，即便民進黨想要認真打拚、讓百姓過好日子，可是民眾似乎沒有這樣認為；李俊俋在地方很努力，但是執政成績沒有可以幫上忙的地方，「看他選成這樣，我覺得很艱苦」。

民進黨候選人李俊俋（左）18日一早偕同夫人陳佳慧（右）投票。（記者許正宏／攝影）

王美惠認為，從嘉義市長選舉的結果來看，民進黨顯然還做得不夠，而且好像跟民意有代溝，「鄉親已經直接了斷地用選票跟我們講」，希望中央的執政當局有看到老百姓反彈的聲音。

王美惠表示，後年馬上就要面對總統及立委選舉，執政的中央政府如果再不聽、再不處理，只會辜負老百姓對民進黨的期待，中央政府必須聽到地方民代的聲音，不要只看選票的數字，而是要去面對現實；民進黨已經全面執政，現在應該調整態度，否則只會跟老百姓愈來愈疏遠，「但是到目前為止，我真的都看不懂」，如果未來再這樣下去，民進黨只會更加吃力。

民進黨立委何志偉也在臉書表示，到目前為止，台灣還是很多年輕人感覺薪水不漲、買不起房子，也演變成對執政黨的不滿，至今仍沒有消散跡象，反而感覺持續在累積。

他認為，接下來好好與社會對話，著重民生、經濟相關議題，讓民眾可以真正有感，才是第一要務，而不是再談政治、再互相攻擊；只有努力，才能重拾人民的信心與熱情。