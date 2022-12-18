大屋頂下／綠倒小夜曲 解構民進黨

九合一投票前夕，瘋傳一則網帖：十一月二十六日齊唱「綠倒小夜曲」。

一語成讖，民進黨 一敗塗地。

這當然不只是一場「地方選舉」。因為，民進黨輸掉的不僅是縣市板塊，更重要的是民進黨所標榜的整個高層深層的「台灣價值」已告解構與破滅。

蔡英文 一向標榜的「台灣價值」有二：一、對內，民主自由，廉能治理。二、對外，國家安全，捍衛台灣。然而，近年來民進黨的實際作為卻儼然與這兩大「台灣價值」背道而馳，倒行逆施。開票結果顯示，主流民意表達出一種識破騙局的感覺。

投票前夕，蔡英文說，「這是大陸軍演、二十大後台灣第一個選舉」，將選舉與兩岸掛鉤。又說，「全世界都在看台灣選民要傳達什麼訊息」，將選舉與國際處境掛鉤。又說，「要守住國家發展進步的路線，守住自由民主的價值」，將選舉與國家前景與民主保障掛鉤。尤其令人驚悚的是，她號召「台灣隊互挺，互挺台灣隊」，是則將此次選舉定位為「台灣」與「非台灣」的對決。

這是蔡英文對這次選舉的定義，所以這當然不只是一場「地方選舉」，而可謂是對民進黨「台灣價值」騙局的大解構，具有高度及深層的國家全局意義，試從「對內」與「對外」兩方面分述：

一、對內，「民主自由，廉能治理」的價值破滅：以林智堅 論文案為例。林案的原始構想，是竹竹合併為第七都，由林智堅競選首屆大新竹市長。因此欲將地制法修正案逕付二讀，打算橫柴入灶。後因地制法出現程序障礙，柯建銘轉身欲以林智堅取桃園，沈慧虹接新竹，蔡英文為柯建銘背書。至此，似仍在「地方選舉」的範圍內。

但是，當林智堅捲入論文案，這場選舉立即轉型為高層及深層的道德與價值戰爭，跳出了「地方選舉」。而且論文案居然一暝大一吋變成了一頭巨型八爪水妖，伸出的每一條觸爪都恐怖猙獰至極。

例如：中華大學董事長是民進黨現職發言人，夫家是新竹在地營建商；林智堅的論文指導教授賀力行指導過四七三本論文。林智堅的台大論文指導教授陳明通則指導過一七三篇論文，鄭文燦也是他的學生。接著，發生新竹棒球場摔傷球員、桃園運動中心屋頂天花板塌落、新竹多項公共工程呈幾倍幾十億地追加預算、桃園離奇變更地目，及蘇貞昌女蘇巧純標案等事件。然後傳出鄭運鵬曾以「中國台灣」身分赴中國謀生，又牽出陳時中、薛瑞元的中國履歷，甚至柯建銘兩個兒子的「中國前科」也在尚待釐清之中。尤有甚者，到了選情絕望，開動國家機器撲殺高虹安的種種操作，當然已非「地方選舉」，簡直是魔鬼。高虹安從地獄中勝出。

至此，這頭八爪水妖呈現的已不是兩本論文，而是具體而微地揭露了民進黨「台獨公司／標案總部」的骯髒腐敗與狠毒。水很深。

然而，在林案發展過程中，蔡英文始而說「智堅辛苦了」，至台大認定論文作弊，蔡英文仍宣示「運鵬拚桃園／智堅拚清白」。這已非一場「地方選舉」，而是逼使選民對民進黨品格體質的大檢視，並由新竹桃園外溢至全國，演成「一屍Ｎ命」。

陳時中的高端案就更不用說了。隨著內幕資訊的不斷揭露，已可完全證實陳時中曾欲阻滯民間外購疫苗以助高端出頭的企圖。謀財害命，莫此為甚。

除了論文案及高端案，蔡政府的卡管、宰殺中天新聞台、促轉會自詡「東廠」、查水表、欲頒數位中介法、玩弄能源政策等操作，及出現黃承國黑金脈絡、台南八十八響槍聲、台版柬埔寨事件等，還有不可勝數的「綠能你不能」，均應影響了選民的投票。以上，「對內，民主自由，廉能治理」，已告破滅。

再者，民進黨發動公投案，要給十八歲國民以投票權，卻始終嚴拒給在家庭及社會承當現實責任的更成熟公民以不在籍投票權，這完全是民主假道學。公投案未過關，可說剛好而已。

二、對外，「國家安全，捍衛台灣」的價值破滅：這場「地方選舉」是在國際巨變的背景下進行。台美關係與其說是綁在地緣政治上，不如說是已捲進美國兩黨以敵對中國為民粹題材的黨爭之中。美國象驢兩黨的「仇中比賽」，在烏克蘭戰爭的撞擊下，其對台政策可謂已簡化至增強台灣作為一隻巷戰刺蝟的「自我防衛」能力，並預防性地提前將「美積電」移出台灣，且已排定美積電「撤僑」的專機班表。

至此，民進黨稱「台灣前途由台灣兩千三百萬人決定」的宣示已告破滅。如今美國將台灣打點成一隻巷戰刺蝟，把台積電撤出台灣，其實台灣前途是由美國決定，完全失去主體性。

美國愛台灣，台灣當然接受；但美國要玩弄台灣，台灣也不能不接受。

民進黨的「抗中保台」，只是一部製造仇恨的機器，而不是可大可久的國家生存戰略。世局巨變至今日地步，台灣主流民意已經逐漸感覺到，即使要作一隻巷戰刺蝟，光憑一肚子的仇恨也是不夠用的，因此蔡政府即使作個假姿態也要增加國防開支，也要延長義務役，然這卻也證實了「仇恨無用／實力為王」。

但是，台灣為什麼要走到作一隻美國刺蝟的地步？為什麼原可作為「矽盾」的台積電在一夕之間就被美中角力變形為必須火速撤離的「矽靶」？台積電必須撤離，這給台灣其他的產業及未來投資傳遞了什麼訊息？別人就活該等著開戰嗎？

為何而戰？為誰而戰？票投民進黨，青年上戰場。年輕人及家長們要問：憑什麼要延長義務役？反過來說，若不延長役期，「抗中保台」又如何圓謊？

選季出現「先談如何保台／再談如何抗中」的議論。可見「抗中」其實是台灣共識，但是否要以作為一隻準備巷戰的台獨刺蝟來「保台」，則開票顯示台灣主流民意未必認同民進黨的見解。

在台灣，兩岸關係其實早已從「統獨分歧」轉變成「和戰分歧」。但民進黨不切斷台獨，又鼓吹「拿掃帚打到最後一兵一卒」的戰爭思維，如今已然走到窮途末路。「對外，國家安全，捍衛台灣」的價值體系也告破滅。

「國家安全」及「自由民主」是民進黨標榜的兩大「台灣價值」。如今民進黨真正輸掉的是這些，而絕不止是輸掉一場「地方選舉」而已。

綠倒小夜曲。姑娘喲，妳為什麼還是默默無語。