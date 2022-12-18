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選後首度合體 院長留任？蔡英文無表情蘇貞昌微笑

台灣新聞組／台北18日電
蔡英文總統（左）與行政院長蘇貞昌（右）選後首度同台，兩人沒有太多互動。(記者葉信菉／攝影)
蔡英文總統（左）與行政院長蘇貞昌（右）選後首度同台，兩人沒有太多互動。(記者葉信菉／攝影)

民進黨九合一選舉慘敗後，內閣改組聲浪不斷。昨蔡英文總統與行政院長蘇貞昌在選後首度合體，蘇貞昌被問到內閣改組時，形容行政院長工作像是「挑著很重的擔子的人」，沒辦法對批評回嘴，因為擔子非常重，「也許有人嫌挑擔姿勢不好看，但要優雅一點很困難」；國民黨立法院黨團總召曾銘宗則批評，蔡政府至今仍在「敷衍民意」。

九合一選後蔡蘇首度合體，蘇貞昌昨戴著畫家帽出席，媒體聯訪時應需求拿下帽子，還笑稱「你們都有一頂純毛」。蔡總統抵達後，將雙手放在口袋，蘇貞昌陪在一旁，兩人略有交談後，媒體喊話「院長會留任嗎？」蔡總統面無表情，蘇貞昌則轉頭微笑。

兩人昨出席農委會活動，蘇貞昌、農委會主委陳吉仲致詞時，都提到「女朋友」故事，陳吉仲說，他20幾年前帶女朋友回屏東，對方不知屏東的習俗，他的阿嬤說，「以後『做伙來呷飯』」，女生不知台語意涵，回答「好」，最後成為他太太；蘇貞昌也分享和太太相親後成為女友過程。最後致詞的蔡英文打趣說，陳是先有女友才相親、蘇是先相親才有女友，代表兩人世代不一樣了，引來台下大笑。

不過曾銘宗認為，選後無論蘇貞昌的說法或政府作為，現在都還是像在「敷衍民意」。

內閣改組未定案，但民進黨黨務改組則傳出人事消息。黨政人士表示，民進黨秘書長一職，高雄市前副市長許立明是目前呼聲最高的人選。黨政人士指出，2019年「蔡賴之爭」時，當時的總統府秘書長陳菊扮演雙方之間溝通角色，陳菊轉任監察院長後，已難再有夠分量的人物延續這項任務，近年來最接近過去陳菊角色的人，就屬許立明；加上許有豐富行政與選戰操盤經驗，的確是非常不錯的人選。

民進黨 蔡英文 國民黨

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