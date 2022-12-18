新聞評論／選輸沒收民主？執法者別淪掌權者鷹犬

檢調大動作偵辦甫當選新竹市長的立委高虹安，在立法院會期間搜索立委辦公室，偵訊近20小時後交保，讓她未來市長之路充滿不確定性。檢方大動作偵辦牽涉60萬元助理費案爭議，並以60萬元交保；面對桃園、新竹動輒數億、十幾億的工程弊端卻遲未見行動，台南88槍案要犯更一度僅2萬元交保，執法標準與手段太不符比例原則，難怪被質疑如同執政者鷹犬。

高虹安是否構成犯罪，仍待司法機關認定，但立委助理費爭議的案件，這不是第一件，相較一般公務員收賄、官商勾結等重大貪汙案，助理費的調查並不困難，且多是立委身邊的人因故檢舉，透過清查金流、吹哨者提供的內帳與相關人員證詞，很容易釐清，因此過去檢調偵辦立委助理費案，未曾見需如此大動作搜索立法院。

立法院雖不是禁止搜索的法外之地，立委保護傘也未限制搜索立法院，過去檢調曾多次因立委涉及索賄、貪汙等案件而進入立院搜索。但一般助理費案與收賄、官商勾結等弊案相比，輕重有別，此次檢調卻如大軍壓境般兵分八路，直搗立委辦公室，即使案件尚未偵結，卻已讓外界對當事人有重大違法觀感。

民主法治國家基於憲政上立法、行政、司法權間的彼此尊重，執法機關要進入國會、大學校園等機關、場所搜索，考量其敏感性，更需要相當證據確信相關犯罪有搜索之必要。如因辦案需搜索國會、約談、拘提立委，往往也選在休會期間才發動，避免惹議。

2000年台南地檢署因案北上搜索時任立委廖福本立院辦公室與大安會館，事前未告知時任院長王金平 ，王金平嚴加抗議，時任法務部長陳定南道歉，後來建立檢調進入立法院搜索前知會立法院秘書長轉告院長的慣例。但即使相關流程早已形成，2007年檢方因案在立院休會後搜索民進黨 立委薛凌住家與立法院辦公室，當時民進黨總召柯建銘仍大表不滿，喊話檢察官不要濫權。

事實上，執法機關若真強力肅貪除弊，即使在立法院會期間搜索，自能贏得民眾支持，但前提是執法手段不應輕重失衡。

檢視最高法院近幾年對民代助理費案件的法律見解，對於公費助理的資格條件、工作職掌等都採取寬鬆標準，只要曾從事協助民代作為，即使另有其他正職，多個案例都被認定具有合法支領公費助理薪水資格。立法院雖支付助理薪水，但助理與立委間屬勞僱契約，工作內容由雙方協議，立法院並不審核過問。不過，也因核銷制度問題重重，常有民代遭檢舉，早被形容如要認真全面追查，可能會跟昔日官員特別費案一樣血流成河。

檢調可以出動大軍嚴查高虹安辦公室數十萬元的公積金用途，但對耗費12億公帑甫開幕就下架的新竹棒球場、花費數億元卻經不起三級地震的桃園八德運動中心等公共工程弊端，至今都未見查辦行動。這樣的執法標準，根本是拿衝鋒槍打小鳥，卻拿彈弓打獅子。

民進黨選前就傾黨國之力追打高虹安的助理費案，如今高虹安已是民眾黨唯一地方諸侯，更為民眾黨主席柯文哲 打下灘頭堡，難怪外界質疑，檢調偵辦行動背後目的，一是要擋柯文哲的總統夢，二是沒收新竹9萬多選票的民意。

「清廉」是每個政治人物都需面對的基本檢驗，高虹安也不例外，但如果執法手段粗糙或過度違反比例原則，甚至讓外界質疑政治介入操控司法打擊政敵，無論未來偵查結果如何，都已喪失公信力。最怕的是，民進黨選不贏，就用檢調沒收民主。