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黑白集／交接小鼻小眼 柯文哲談何2024

黑白集

九合一選後，各縣市新舊政府緊鑼密鼓進行交接。台北市首場交接會議，市府交接小組召集人、副市長彭振聲缺席，讓蔣萬安團隊覺得「好像自己人在開會」。彭振聲是柯文哲指定分身，卻小鼻小眼行事，恐將拖累柯文哲聲勢。

彭振聲之前還酸言蔣萬安「應該是沒有那麼快進入狀況」，引發爭議。如今蔣萬安為求市政無縫接軌，派出準副市長李四川及被點名接副市長的林奕華等參加首場交接，規格誠意俱足。相對的，身為柯市府交接負責人的彭振聲卻以「高雄有事」請假，棄市民權益於不顧。

柯文哲緩頰說，彭振聲主要負責排行程，彭雖是總負責人，但不可能每次交接都出席。問題是，交接行程既然是彭振聲排的，自己卻請假，而且首次交接就「放鴿子」，幾乎擺明就是故意給顏色看！

選舉有輸有贏，大度交棒，仍有再起之機；擺爛推拖，怕是心裡有鬼。張善政擔任馬政府看守閣揆時兢兢業業，順利與林全交接，漂亮下台，積累了再戰桃園的民氣。反觀扁馬交接，扁政府買了多台碎紙機，後經清查竟有兩萬多件公文「遺失」，讓扁於貪腐之外再添臭名。

市府交接關係市政延續與市民權益，交接過程也檢驗政黨和政治人物的氣度與格局。柯市府團隊下台前還要給人穿小鞋，柯文哲如何「徐圖2024」？

柯文哲 張善政

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