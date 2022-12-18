蔣萬安邀請參加就職典禮 陳水扁：溫馨

準台北市長蔣萬安（圖）就職典禮，邀請歷任市長參加，陳水扁也在其中。(記者楊正海／攝影)

台北市長當選人蔣萬安25日就職，已邀請前總統、前台北市長陳水扁 參加就職典禮，蔣萬安說，邀請歷任市長回到台北市政府參加就職典禮，是基於尊重，感謝他們為台北市付出貢獻，感謝他們對台北市的建設，讓市民享受市政成果。

對於獲邀參加典禮，陳水扁稱是卸任後第一次接到，三任台北市長馬英九 、郝龍斌、柯文哲 都不曾邀他去就職典禮。

陳水扁在臉書以「阿扁前市長的第一次」為題發文說，這次蔣萬安沒有忘記幾位老前市長，雖然自己要主持節目未能與會，亦感溫馨。

陳水扁表示，還記得台北設市百年歷任市長回娘家，柯文哲邀請六位官派民選市長各三位，同框同台話當年曾為台北市所做所為。四位民選直轄市長剛好分隸不同政黨，政黨競爭選舉恩怨個人情緒全拋開。對照朝野藍綠政黨領袖仍坐不下來，遑論海峽兩岸國家領導人對等協商，當年國民兩黨民眾新黨四位市長握手言歡，更顯彌足珍貴原來政治也非你死我活。

蔣萬安尊重前市長發邀請卡，卻疑似未獲得現任柯市府的尊重。準副市長李四川16日率交接小組赴北市府市政交接，不過對接的台北市副市長彭振聲卻缺席，令蔣萬安交接團隊感到錯愕表示「好像自己人在開會」。市府指出，彭振聲因行程衝突請假，與會的相關接任首長對於市政業務也都相當熟稔，交接會議過程圓滿順利。