施明德：高虹安案請照規矩來 別讓人覺得民進黨輸不起

民進黨前主席施明德。（本報資料照片）

民進黨 前主席施明德昨透過臉書表示，高虹安案請照規矩來，不要讓人民覺得民進黨輸不起，選輸就動怒找碴，立法院長及檢調、法官都請步步慎重。

施明德引用中華民國 憲法增修條文第4條第8項說：「立法委員除現行犯外，在會期中，非經立法院許可，不得逮捕或拘禁。」提醒此刻仍「在會期中」，並強調憲法的保護傘，對高虹安委員仍然適用。施明德表示，立法院的保護傘是民主憲政的基石之一，不值得為高虹安棄守。

檢調搜索立委辦公室並非首次發生爭議，2000年台南地檢署搜索時任立委廖福本辦公室，當時立法院長王金平 未被知會，抗議不尊重國會尊嚴，時任法務部長陳定南道歉。

王金平事後召集朝野協商，有共識要求檢調單位搜索立法院區，須獲得立法院長「同意」，但最後未經修法確認；後續執法都依刑事訴訟法規定，搜索機關只要「通知」主管，不須取得同意。

2020年多名立委收賄，北檢同年7月底搜索四名立委辦公室，搜索前「知會」游錫堃，並無經過「同意」；事隔兩年北檢為高案搜索立院，游錫堃指的「簽呈」、「公文」不知從何而來？

所謂立委「保護傘」，是指憲法增修條文規定，「立委除現行犯外，在會期非經立法院許可，不得逮捕或拘禁」。也就是如立委涉案要被羈押前先行逮捕程序、以及法院要裁定收押前，需先取得立法院同意，以兩年前立委集體收賄案為例，法院在裁定收押前函詢立法院，經黨團協商後，游錫堃出面說：「各黨團同意列入臨時報告事項，予以許可羈押。」並非可由立法院長獨自決定。