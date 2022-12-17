公積金前主任建議？高指示設立？高和助理說詞兜不攏

高虹安16日清晨交保，她在立法院的辦公室16日只有少數助理與公務人員進出，高虹安整天都未露面。（記者林澔一／攝影）

新竹市長當選人、民眾黨立委高虹安因被檢舉涉貪遭檢調大動作搜索，將高立委辦公室內所有電腦硬碟全部拷貝備份帶回，扣押最關鍵的證物，是前後任行政主任黃惠玟、黃鈴惠使用的電腦，也順利取得高虹安辦公室詳細帳目。據指出，調查局北機站正緊鑼密鼓偵辦高虹安案，預計在高虹安就任市長後，就會將所有書函及卷證函送北檢。

檢察官 前天帶隊進入高虹安國會辦公室便出示搜索票，隨即封鎖人員進出，連高的律師一度試圖進入辦公室，都被拒於門外。檢調當場將所有電腦硬碟全部拷貝備份帶回，除清查主任、助理間工作分派、薪資領取和上繳公積金的情形，也將清查是否還有未知的密帳，另比對黃惠玟提供的500筆內帳和帳本，並以證人約談電腦使用人、現任行政主任黃鈴惠。

針對有媒體指檢調搜索高虹安辦公室時，有一台高的私人桌機恰巧送修。檢調昨都反駁指出，該桌機平常高也甚少使用，原本就不在檢調搜索扣押重點名冊，完全不影響後續調查。

據了解，高虹安昨應訊內容與前行政主任黃惠玟說詞有出入，高稱，「公積金」制度是聽從黃的建議設置，且經過多次確認，黃都說沒問題；黃先前到案時則稱，「公積金」是聽從高虹安指示設立，她曾勸說這樣會有問題，但高堅持成立運作，雙方說詞兜不攏。面對檢調提出助理們說詞要求解釋時，高數次感到訝異，但在幾經思考後也多一一做出答覆。

高虹安涉貪案是由調查局北機站調查官胡宗璞承辦，胡宗璞辦過航基站前組長徐宿良盜賣毒品 案，曾讓徐宿良自白認罪，這次高虹安案由胡宗璞負責主詢，高虹安在北機站訊問時間就將近14小時，對於北機站提供的晚餐便當，高虹安沒吃幾口，但花數個小時仔細檢查筆錄記載，顯示對此案應對的謹慎。

有立院資深辦公室主任透露，許多立委助理對外均掛名主任，薪水回繳制度多年來從來沒斷過，但只要在立院待得更久，就知道不能留下任何書面紀錄，更遑論是製作詳細的內帳。