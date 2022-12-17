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檢調大動作查高虹安 柯文哲疑竹市有見不得人的事？

記者季相儒、林縉明、蔡晉宇／台北17日電
民眾黨主席柯文哲16日質疑，到底新竹市有何見不得人的事，需大動作搜索。（記者季相儒／攝影）
民眾黨主席柯文哲16日質疑，到底新竹市有何見不得人的事，需大動作搜索。（記者季相儒／攝影）

民眾黨新竹市長當選人高虹安涉嫌詐領助理費案，被依違反貪汙治罪條例以60萬元台幣交保。民眾黨主席柯文哲昨晚自新加坡返台時表示，司法是台灣最後一道防線，但這件事違反比例原則，把高審訊到昨晨5時多，再以60萬交保，還有很多人是無保飭回，他內心很多疑惑，到底新竹市有什麼見不得人的事，需要在立院會期間大動作兵分八路搜索？真的滿奇怪。

如果高虹安被判有罪，是否會除去黨籍？柯文哲表示，不回答假設性問題。至於是否相信高虹安無罪？柯文哲說，有多少證據講多少話，凡事符合比例原則就好。

國民黨前立委蔡正元表示，前總統陳水扁的國務機要費，蔡英文總統和民進黨修法免罪，但高虹安的助理公積金案，蔡英文和民進黨窮凶極惡追殺，高虹安沒有弄假助理領薪水，助理公積金是高與助理的民事契約，跟公家機關無關，也不應涉及刑事犯罪；高虹安動用公積金適當與否，仍然是高與助理之間的民事糾紛，扯不上「貪汙」的大帽子。

蔡正元也指出，高虹安就是吝嗇貪小便宜，談不上犯法，蔡英文和民進黨指揮檢調不是查台南八八槍、不是查高端疫苗、不是查黑道干政、不是查環保流氓搞光電產業，而是大軍壓境查高虹安公積金，再把民事問題抹成刑事問題，不過就是拿羅織的罪狀逼高虹安，不可清查棒球場之類的弊案。

蔡英文 柯文哲 民進黨

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