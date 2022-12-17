吳怡農批國民黨言行不入流 王鴻薇反酸：綠霸凌沒少過

國民黨台北市立委補選參選人王鴻薇。（記者曾原信／攝影）

台北市立委補選交鋒，民進黨 參選人吳怡農昨批國民黨 一再用「膿包」侮辱、人身攻擊，國民黨主管言行不入流；國民黨參選人王鴻薇反酸，民進黨內的政治人物和側翼有少攻擊嗎？像是過去一直說韓國瑜 是「草包」，吳怡農不要雙標，不能是「綠能你不能」。

國民黨中央日前批吳怡農雙語教育政見是「膿包」再現形，吳怡農昨受訪時主動說，膿包的膿旁邊是肉字旁，是赤裸裸的人身攻擊，不是一般人提出的批評，出現在國民黨的臉書和中央黨部記者會，希望國民黨高層對於一級主管所用的言語、發出的言論向社會交代，選舉是非常嚴肅的事情，必須認真看待民主政治，希望國民黨高層能嚴肅看待。

王鴻薇說，進廚房不要怕熱，對於所有檢驗，請用正面態度面對，至於指控這些是攻擊或霸凌，過去民進黨內的政治人物和側翼，對於對立政黨有少攻擊嗎？

她舉韓國瑜被說是「草包」、台北市長柯文哲被酸「四％仔」、「檳榔」，這些攻擊沒有少過，若吳怡農覺得委屈，他可以看看民進黨側翼、政治人物過去有多少霸凌、羞辱政敵的經歷。

王鴻薇指出，吳怡農該有一個基本認知，所有的公共政策，本來都應該要被討論及檢驗，若政策要被檢驗叫做抹黑，吳就根本不知道什麼叫抹黑。