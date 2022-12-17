新聞評論／台灣經濟險象環生 滿朝文武還在打嘴炮

台灣水產品輸入中國大陸註冊遭暫停，農委會主委陳吉仲（右）、食藥署署長吳秀梅（中）等人，日前舉行記者會說明因應措施。(本報資料照片)

九合一選後，台灣經濟出現一連串令人不安的下墜現象。最嚴重的是，11月出口雙位數衰退年減13.1%，五大類11大項產品包括電子零組件在內沒有一項正成長，進口則年減8.6%。財政部 統計處長蔡美娜形容，數字之不理想，可謂「黯淡無光」。中央銀行也坦承，經濟放緩速度超乎預期，今明兩年經濟成長將無法「保三」。

這幾天，以生產「捷安特」聞名的巨大機械因面臨「市場需求雪崩」，罕見地發函協力廠要求貨款票期展延45天，震撼產業界。過去三年，巨大集團受惠於全球疫情 下的自行車爆發潮，營收大幅成長，10月底慶祝公司成立50周年時，才大呼「機會點來了」。誰料方才隔月，各國紛紛解封，自行車市場卻一夕崩落，巨大機械庫存則創下50年最高紀錄，足見消費需求變化之劇烈。

疫情期間，台灣經濟仍能保持不錯的成長，蔡政府對此洋洋自得。然而，世界政經情勢瞬息萬變，原本外界預期疫情解封會帶來「報復性消費」，結果並未發生，許多產業反而出現了「庫存堆積」的現象。美國科技業的裁員潮，即因此而生；影響所及，台灣科技業的無薪假也重出江湖。此外，俄烏戰爭導致全球能源、糧食供應急缺，更帶來可怕的通膨；而中國經濟成長因過度封城轉為怠速，又加重了消費減緩的困境。高度倚賴外貿的台灣，當然難逃衰退的冷風。

台灣進出口雙雙翻黑，在9月即已見徵兆。但10月出口減幅縮小，進口甚至轉正，一度讓人以為衰退只是一時假象。事實上，從11月的數字看，外貿衰退的走勢已經無可遁逃。包括被寄予厚望的電子零組件出口終結了42連紅，轉為年減4.9%，是最驚心的警訊。財政部官員直言，第四季出口負成長已是「鐵板釘釘」的格局，且衰退幅度會比主計總處估計的年減3.9%還深，來到年減7%的地步。

若依地區看，在台灣五大出口地區中，除日本 外，中國大陸、東協、美國和歐洲，均同步大幅衰退。其中，占台灣出口比重超過四成的大陸和香港，衰退幅度高達20.9%，是八年來最大跌幅。此外，美國市場年減11.3%，歐洲市場年減19%，均顯示全球貿易正在吹逆風，台灣無處遁逃，只能面對。在這種情況下，我們有條件說要放棄什麼市場，或杯葛什麼市場嗎？

遺憾的是，蘇內閣中卻充斥這類滿口嘴炮的官員。最近，由於不少輸陸農漁產品遭禁，蔡政府利用機會大打反中牌，農委會主委陳吉仲便大吹大擂，聲稱農委會已成功調整出口市場，生鮮冷藏水果出口日本目前已占50%，中國大陸降至1.7%。事實上，台灣水果在大陸市場占比衰退，主要是品質有疑問被禁，陳吉仲竟能宣傳成自己拓展市場有功，由此可見他的厚顏。食藥署長吳秀梅則利用佳德鳳梨酥登陸註冊不順，將矛頭扭曲成對岸意圖竊取鳳梨酥配方，也大大混淆了社會視聽。

更糟的是，民進黨立委王定宇更乘機煽風點火，要求政府採取「報復性措施」回敬對岸，以台灣的強勢產業發動制裁，例如限制台灣的晶片、資通產品出口到大陸等。這些灌水、吹噓、罵街之語，聽在勤懇耕耘的業者耳裡，又是什麼感受？政府官員沒有能力解決業者的問題，已極可恥；現在執政黨民代竟敢要求把關鍵工業產品當成報復武器，簡直比專制國家還可怕！

經濟的險惡挑戰橫在眼前，通膨壓縮著人民生活，官員們能不能多做實事，少些嘴炮。