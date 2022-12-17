黑白集／民進黨要調整的 不是論述是心態

桃園市長鄭文燦作為敗選檢討小組召集人，日前表示民進黨未來兩岸論述要有所調整。(本報資料照片)

鄭文燦召集民進黨 檢討敗選原因，得出30多項結論。他說，「抗中保台」原是要展現台灣面對壓力仍保持對自由民主的信任，但被操作成恐懼牌、戰爭牌，造成選民不安；未來民進黨會在「兩岸論述」上作一些調整。

鄭文燦明言「抗中保台」牌造成減分，這是誠實以對。但他說抗中保台「被操作」成戰爭牌，卻不符事實。原因是，「操作」抗中保台的是民進黨，在野黨和民眾都只是被動認知及回應。民進黨自己出牌出錯了，不能怪別人，並沒有誰故意操作戰爭牌。

再看，鄭文燦說民進黨「兩岸論述」需要調整，這也歪到天邊去了。民進黨要調整的，不是兩岸「論述」，而是執政的心態和做法。民進黨的論述何其多，初一十五不一樣；這些，民眾都管不著。問題是，你身為執政黨，嘴巴說的是一套，手上做的又是另一套，老百姓都被整死了，誰還要聽你論述？

這點，又牽涉到民進黨更深的癥結：只有嘴巴，沒有耳朵。蔡英文 以為她是總統，老百姓就得聽她的；但她何曾打開耳朵，聽一聽人民的聲音？就像這次選舉下來，民眾用選票發出的不滿分貝還不夠高嗎，但蔡政府什麼也沒改變，顧人怨的蘇貞昌依然在那裡威風呼喝。在這種情況下，民進黨修出再動人的兩岸論述，要說給誰聽？

笨蛋！問題不是在論述。