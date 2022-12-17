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政府宣傳標案 藍委：獨厚民視、三立

記者程遠述、林縉明／台北17日電
國民黨立法院黨團16日質疑政府獨厚特定媒體，國民黨台北市立委補選參選人王鴻薇（視訊畫面）因確診改線上參與。(記者葉信菉／攝影)
國民黨立法院黨團16日質疑政府獨厚特定媒體，國民黨台北市立委補選參選人王鴻薇（視訊畫面）因確診改線上參與。(記者葉信菉／攝影)

政府透過標案維持特定媒體關係屢受檢視，國民黨立法院黨團昨天指控，明年度中央政府總預算中，1年宣傳費用高達20億元（台幣，下同，約6500萬美元）預算。以今年1到9月媒體預算，民視、三立各占4成9及2成5，不公平也不合理。

民進黨立法院黨團書記長郭國文則反駁，標案問題是冷飯熱炒，三立、民視得標，是因開價較低，因此得標案件數多。

國民黨立委費鴻泰表示，近兩年中央部會媒體預算中，民視、三立共標下11億1000萬元（約3600萬美元）；今年1到9月已執行的預算中，這兩家媒體也標下政府整體媒體預算7成4，包含民視4成9、三立2成5、華視1成。

國民黨立委李德維舉例，三立標下農委會媒體委託案後，透過農委會轄下豐年社經營的「豐年」及「鄉間小路」雜誌，投放給目標群眾，等於三立再從中賺一手，「農委會可自己執行的宣傳案，為何都要讓特定媒體先賺？」

國民黨台北市立委補選參選人王鴻薇點名，親綠媒體人周玉蔻的放言科技公司，4年來從內政部、交通部及國營事業等接到總計870萬元（約28萬美元）標案，周玉蔻在政論節目上，胡亂爆料不勝枚舉、罄竹難書，「這就是政府用納稅人錢綁惡質媒體的樁」。

王鴻微也說，這種標案規避政府採購法上限，以最有利標等形式，就能直接交給特定媒體，例如放言接到標案都在100萬（約32萬美元）以下，現在政府更修法提高上限。她若進立院，一定不允許「綁樁」情事，主張透明公開、修法要從長計議。

王鴻薇指出，惡質媒體輕易拿到政府預算，形成政府豢養特定媒體，選舉前，媒體就開始變成政黨傳聲筒 ，攻擊特定政黨對手。

郭國文說，國民黨團先前質疑農委會編列大內宣預算，農委會主委陳吉仲回應有證據歡迎去告，但藍營手上根本沒有任何圖利的事證，顯然只是配合王鴻薇的負面選戰策略。

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