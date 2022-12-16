新聞分析／政網共生失控 綠何時摘魔戒？

過去幾年，「網軍」成為政黨利器，操盤手隱身側翼群組中，觀風向，也帶風向。這群利益共生的「政網集團」，既可堂而皇之打擊假訊息，更能左右網路話語權。如今媒體揭露，最大「網軍頭」可能藏在府院高層保護傘下，當執政者一手操控網軍側翼、一手掌握公權力，可對政敵無差別攻擊時，網軍如同「魔戒」，民眾一旦甦醒，執政者終須付出代價。

民進黨 九合一選舉大敗後，失控的網軍側翼成為檢討重點。15日遭曝光的網軍群組名單，雖是2020年總統大選前的對話紀錄，但匿名粉專與側翼群組中，出現總統府副秘書長黃重諺、民進黨副秘書長林鶴明、民進黨主席前特助洪耀南等綠營核心操盤手時，民進黨難以撇清「網軍頭帶風向」之疑。

15日被點名者多強調「有收受利益做事才叫網軍」，只是加入一個群組、並非參與網軍。事實上，台灣網軍型態早已改變，從2014年選舉至今，藍綠白都有自己的網軍部隊，也因互相跳槽、攻擊，操作方式不斷精進，生態也逐漸「化明為暗、化整為零」，從側翼、反串、反反串，金錢透過公關公司、行銷公司流通，也難被抓到把柄。

黃重諺15日稱，「網軍」是指有收受利益做事者。事實上，許多網軍、側翼團體皆由第三方出錢豢養，刻意與政黨操盤手保持距離，所謂「沒有收受利益就不是網軍」，其實具有灰色地帶。

政黨操盤手以類似「中央廚房」模式，透過側翼散播訊息，再經由新聞媒體、政論節目延伸，甚至檢調查案，以遂行政治目的，民眾黨新竹市長當選人高虹安的遭遇就是最鮮明的例子。

近年來，以民進黨為中心的網軍逐漸壯大卻分散，操盤手一方面任由側翼在網路上帶風向，二方面餵養名嘴上政論節目，成為相互取暖的攻擊性循環。但當掌握話語權後，動輒對意見不同者，貼上認知作戰、中共 同路人標籤，甚至在九合一選舉上演「尾巴甩狗」戲碼，操盤者被側翼反噬；民進黨與其撻伐抖音 ，不如先反思何時摘掉網軍魔戒？