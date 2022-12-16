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綠「網軍頭」藏府院？ 群組曝光 黨公職要角列名

台灣新聞組／台北16日電
被質疑操控網軍，府副秘書長黃重諺15日表示，不可能有這樣的問題。（記者潘俊宏／攝影）
被質疑操控網軍，府副秘書長黃重諺15日表示，不可能有這樣的問題。（記者潘俊宏／攝影）

民進黨被質疑「網軍治國」，昨天一份網軍群組對話紀錄、成員名單曝光，總統府副秘書長黃重諺、民進黨副秘書長林鶴明等蔡英文總統核心幕僚人皆名列其中。黃重諺昨說，「網軍」有收受利益做事，他只是被拉入一個群組，最多手中曾有1000個群組；對於被控操縱網軍，他否認說，「不可能有這樣的問題」。

昨曝光的群組包含「小英臉書LINE戰友團媒體資訊分享群組」、「粉專聯合平台」、「2020反國民黨」、「選戰戰鬥團」、「94i交流」等，群組成員整合黨政人士、網路名人、匿名粉專，民進黨立委王定宇、林楚茵等人在列，另有行政院長蘇貞昌幕僚李懷仁、英系民進黨員「焦糖」陳嘉行、「財經網美」胡采蘋等，還有許多匿名粉專管理員。

國民黨台北市議員徐巧芯說，群組證實側翼網軍的運作和民進黨公職的關係，也坐實「中央廚房」傳言，民進黨當然會硬拗不承認，但人民會看證據說話，「沒有那麼好騙，哪有這麼剛好的事情每個人都被加入這種網軍群」。她說，黃重諺應有認知不該參與，還好意思以「被拉進去」來撇清責任？

國民黨立委陳玉珍昨天在立院質詢，正值副總統賴清德要選黨主席，此番爆料是否是對英系的追殺？黃重諺回應，「不知道什麼叫做英系」，作為總統府副秘書長，工作就是輔佐總統。

根據網路媒體披露內容，側翼領袖曾邀請黃重諺參與網路會談，黃回覆，「盡量安排在晚上下班後、會談內容完全不設限，會談純屬私人身分的網路閒聊，不代表任何官方立場」；群組中記事本揭露，網軍訊息來源都是民進黨中央，分部門、分層級與友軍戰略性合作。

黃重諺昨表示，他之前任總統府發言人，手上群組500個，曾經一度高達1000個，有些是被拉進去或工作上要協調，他只是被拉入一個群組。

陳玉珍追問，是否有在群組發表非官方戰術？黃重諺說，他應該沒有這種工作，發言人工作就是國民有興趣、想要問哪件事情，有關政府資訊要怎麼回應；至於被控和網軍討論戰術、攻擊藍營，黃說，不可能有這樣的問題。

林鶴明昨說，類似討論群組，各種黨派立場都有，有時也會批評民進黨做得不好，有什麼奇怪？林楚茵表示，這種溝通群組各黨都有，媒體不須小題大作，更不要汙名化網路使用者。

民進黨立委高嘉瑜說，群組如何互動不得而知，但可能代表「有志一同」，彼此間用群組聯繫，感情應該不錯；黃重諺是吃素的人應該很溫和，他應該不會做出這種事情，黃可能是被朋友邀請加入，她有時也會渾渾噩噩被拉進某些群組。

被指為綠側翼的國發會網軍。（圖：葉元之提供）
被指為綠側翼的國發會網軍。（圖：葉元之提供）

民進黨 國民黨 賴清德

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