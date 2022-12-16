親綠民調：53％認內閣今年內應總辭

台灣民意基金會最新民調，53％民眾認為內閣應總辭。圖為行政院長蘇貞昌(右)。（記者邱德祥／攝影）

執政的民進黨 九合一選舉大敗，親綠台灣民意基金會15日公布最新民調 ，53％民眾認為內閣應總辭，不能拖到明年。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，這份民調分析，民進黨支持者，38.8％同意、42.4％不同意，看法也分歧

民調指出，24.7％民眾非常同意內閣應該總辭不能拖到明年，28.5％還算同意，15.8％不太同意，5.2％一點也不同意，20.3％沒意見，5.6％不知道、拒答。換句話說，53.2％同意內閣應該總辭不能拖到明年，21％不同意。

此外，民進黨執政的兩縣市，同意者竟然分居前兩名，分別為台南市65.1％同意及桃園市61.8％同意。

至於各年齡層、職業類別，及民進黨以外的政黨支持者和中性選民，幾乎都是一面倒，都呈現多數或絕大多數同意內閣應總辭，不能拖到明年。而6都16縣市，除台中市45.4％同意外，其他縣市也都呈現過半數選民同意內閣總辭不能拖到明年。

國民黨 智庫昨天也公布一份最新民調，47.4％認為蘇貞昌應該下台、不應該下台者有20.8％，不知道或沒意見者則為31.9％，民調結果與台灣民意基金會調查結果差不多，顯示民意都希望內閣改組。

據台北中國時報報導，國民黨立法院黨團總召曾銘宗呼籲民進黨應「大幅改組」回應民意，他表示，前衛福部長陳時中因防疫政策失敗，疑雲重重，接任的薛瑞元也要下台負責；陳吉仲是「超級亂花錢、超級政治化」的農委會主委；而過去NCC是一個獨立的機關，但陳耀祥接任主委後，把NCC淪為民進黨的NCC，這三人都應下台。

另據本報系聯合報報導，外傳國安會秘書長顧立雄、前副總統陳建仁都是閣揆熱門人選；顧立雄昨說，「沒有聽說，也沒被徵詢過」。民進黨賴系立委林俊憲表示，顧立雄與蔡英文總統有默契，「是好選擇」；國民黨立委李貴敏說，選民已對現任內閣投下不信任票，不要再把政黨利益放前提。