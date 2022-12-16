敗選檢討 「抗中」牌失效 鄭文燦：民進黨兩岸論述需調整

鄭文燦15日指民進黨兩岸路線需要調整，被認為與賴清德想法接近。圖為鄭文燦（左）在臉書貼合照，表態力挺賴清德。（取材自鄭文燦臉書）

民進黨 九合一敗選後啟動黨內檢討，桃園市長鄭文燦作為敗選檢討小組召集人，他昨受訪表示，民進黨未來兩岸論述要有所調整，他強調，蔡英文 總統的執政路線，是追求兩岸和平穩定，不因壓力而屈服，也不會因為很多國家支持而冒進，提高選民對執政的信賴度。

民進黨大選檢討小組14日第三度召開會議，檢討政策溝通、宣傳操作不當，例如抗中保台被反操作為戰爭恐懼，以致年輕人與中間選民對民進黨產生疏離。媒體詢問抗中保台被反操作成戰爭恐懼，未來如何向支持者論述？鄭文燦表示，至今檢討了30幾個重要議題，其中抗中保台原來是要展現，台灣面對壓力仍然要保持對自由民主的信心和決心，不過因在網路上操作恐懼牌、戰爭牌，造成許多選民的不安。

鄭文燦認為，民進黨兩岸論述需要調整，讓大家了解蔡總統執政是追求兩岸的和平穩定，不因為壓力而屈服，也不會因為很多國家支持而冒進，提高選民對民進黨執政的信賴度。

此外，評論指出，鄭文燦過去鮮少談及兩岸議題，在桃園市長將卸任之際，高呼要列入檢討項目，象徵下一步邁向中的企圖心。鄭文燦相關談話簡言之，就是民眾普遍認知到，票投「抗中保台」的後果，戰爭風險提高了，造成反效果。

鄭文燦表面說要回歸到「蔡英文路線」看似「尊英」，但選前兩周凱道定調續打抗中，正是蔡總統親自拍板的，沒說出口的檢討對象，恐怕就是蔡總統本人。

另一位綠營新看板人物賴清德 ，參選總統態勢已相當清晰，對兩岸關係論述更加動見觀瞻。評論指出，賴清德雖然談及兩岸路線言必稱要延續蔡英文路線，但細究賴清德論述就會發現，比起蔡英文更著重在重新詮釋「中華民國」，賴反而更著重在重新詮釋「台獨」定義。

據悉，賴陣營對兩岸關係的想法與鄭文燦強調要追求兩岸和平穩定，降低戰爭風險的大方向較接近，未來接掌黨機器，降低抗中保台的「抗」性，調整勢在必行。

無論鄭文燦、賴清德的兩岸路線，表面都延續蔡英文路線，實際都微調，要走出自己的路，也要帶領民進黨重新拿回兩岸議題的優勢。