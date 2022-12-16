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黑白集／投誰不必上戰場？

黑白集
台北市中山、北松山區立委補選民進黨參選人吳怡農15日到市場掃街拜票。（記者林伯東／攝影）
台北市中山、北松山區立委補選民進黨參選人吳怡農15日到市場掃街拜票。（記者林伯東／攝影）

吳怡農一定是急了，竟喊出：「票投民進黨，不會有戰場」。不知他是哪個邏輯拐錯了彎，既然認為民進黨執政絕不會有戰場，那麼提出延長兵役的政見，難道純粹是覺得當兵好玩？

這回地方大選民進黨慘敗，有一種檢討分析就是年輕人怕延長兵役，不投民進黨了。吳怡農哪壺不開提哪壺，提出兵役應適度延長的政見，且不論睿智與否，至少勇氣可嘉。

為了抵銷「票投民進黨，青年上戰場」的負評，他還說這跟「票投國民黨，台灣變香港」的說法一樣，都沒意義。但民進黨何時變得這麼理性？韓國瑜當年吃了「今日香港、明日台灣」的虧，狂輸200萬票，吳怡農能否代小英頒一幀平反狀，說大家都錯怪他了？

蔡英文幾年主政，奮勇充當反中馬前卒，沒事就製造一些事端向北京挑釁，使得兩岸關係斷崖式墜落，導致台灣被《經濟學人》封為「全球最危險的地方」。這不是民進黨的傑作嗎？今年俄烏戰爭爆發，烏克蘭頓成廢墟，美國大兵卻人影杳然，台灣年輕人這才如夢乍醒：兩岸一旦開打，自己就得上戰場。

《孫子兵法》說過，「上兵伐謀」，這「謀」字就是政治智慧。談兵役長短或在家當兵，都是枝微末節。是誰把台灣弄成了「烏克蘭第二」的，恐已是全民共識。票投誰才能不上戰場，年輕人早就心知肚明！

民進黨 烏克蘭 香港

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