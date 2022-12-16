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新聞眼／強勢國家機器 議期搜索開惡例 漠視國會尊嚴

記者 蔡晉宇
時逢蘇貞昌（見圖）閣揆保衛戰，檢調在立院開議期間大動作搜索高虹安，內閣人事異動焦點瞬間被轉移，誰是得利者，已不證自明。（本報資料照片）
時逢蘇貞昌（見圖）閣揆保衛戰，檢調在立院開議期間大動作搜索高虹安，內閣人事異動焦點瞬間被轉移，誰是得利者，已不證自明。（本報資料照片）

檢調大動作偵辦高虹安案，搜索範圍包括高虹安國會辦公室，行政、立法、司法權之間界線討論再起，尤其時間點挑在高勝選後、就職前，又在立院會期間，更傳達出執政黨即使敗選，仍強勢主導國家機器的宣示意味。

過去檢調搜索立院，多會選在休會期間，避免影響全國最高民意代表行使憲法賦予職權。2009年，民進黨立委郭玟成被指控向客運業者索賄，被檢方搜索國會辦公室並當場帶走，當時還是休會期間，且立法院長王金平與郭分屬不同政黨，但王當時仍不滿表示，此不應成慣例，以免傷害國會尊嚴。

如今民進黨全面執政，行政、立法權一把抓，過去捍衛國會尊嚴的立法院長早不復存。游錫堃就任以來，未能實質引領朝野協商、促進法案推動進度的「立院吉祥物」定位早已是公論；對於檢調進入國會搜索，他僅平淡地表示依法配合，看似一切合法，但攤開過去案例就會發現，國會有其自主性，檢調搜索前先經過立法院長同意只是最基本的要求。現在看來，恐怕游連扮演好國會大家長的角色，都嫌失格。

檢調在立院開議期間搜索已是惡例，挑在高虹安勝選後大動作偵辦，更讓人引發政治聯想。時逢蘇貞昌閣揆保衛戰關鍵期，高虹安搜索新聞一出，內閣人事異動焦點瞬間被轉移，誰是得利者，已不證自明。執政黨當然可以宣稱，檢調自主辦案，但從手法、時機點來看，當中有無「看不見的手」隱隱發揮實質影響力，早已是司馬昭之心。

高虹安案早已被綠營炒作得滿城風雨，新竹市民仍讓高虹安當選，形同已經用選票給出了答案，民進黨的捲土重來，必須要更光明磊落，才能重新贏回民眾信任。

民進黨 王金平

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