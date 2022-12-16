偵字案交保 高虹安遭起訴機率增

高虹安涉貪 市長路變數多 製表／林孟潔

新竹市長當選人高虹安涉詐領國會助理費，昨被檢調搜索約談列為被告；若高被羈押，新竹市政府民政處昨天指出，若縣市首長因故無法於12月25日宣誓就職，也未能在三個月內補宣誓，依規定將在三個月內進行補選。司法後續行動，都可能讓高歷經艱困選戰取得的市長大位又充滿變數。

2004年修正憲法增修條文規定，「立委除現行犯外，在會期非經立法院許可，不得逮捕或拘禁」。換言之，若檢方複訊後若要逮捕、聲押高虹安，限制立委人身自由，須得到立法院同意，意指立法院有許可的准駁權。

高虹安若被裁定羈押，無法在12月25日宣誓就職新竹市長，依宣誓條例規定及內政部 函釋，應在三個月內另訂補宣誓的日期，如高虹安無法在三個月期限內宣誓則視同缺額，得辦理補選，期間由內政部報請行政院派員代理市長一職，但她仍保有立委職務。

即便高虹安未被檢方聲押，能順利如期就職，但她的市長大位也未坐穩，因依地方制度法規定第78條規定，市長涉犯最輕本刑五年以上之罪，經羈押或一審判決有罪，即會由中央停職，再由副市長代理職務；若二審改判無罪，則可以准予先行復職。

高虹安若經法院三審判決有罪定讞，且未宣告緩刑、未執行易科罰金、不得易服社會勞動，依地方制度法第79條規定，內政部將解除市長職務舉行補選。

在補宣誓就職前的空窗期，由中央派代理市長，可能是由市府官員或由中央派人代理。

至於縣市首長若無法宣誓就職，是否會影響市政運作？新竹市府民政處說，因市長還沒宣誓就職，等於無法任命政務人員，相關的職務代理會由局處的副局長、副處長代理，不會影響市政。