秋後算帳？檢調八路搜索新竹市長當選人高虹安

高虹安和男友 當選新竹市長的民眾黨立委高虹安（見圖）因被檢舉詐領助理費案，15日在北機站歷經約14小時訊問，深夜移送台北地檢署複訊，後以60萬交保。（記者曾吉松／攝影）

新竹市長當選人、民眾黨立委高虹安涉嫌詐領國會助理費案，檢調昨天兵分八路搜索包括高的立院辦公室及她在新竹與台北父母住處，約談高虹安、男友李忠庭、現任辦公室主任陳奐宇及高的臉書 前小編、「台大十三妹」王郁文等四名被告，現任行政主任黃鈴惠以證人身分被約談。

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由於立法院目前仍是開議期間，立法委員該享有的保護傘儼然失效，檢調的大動作更被質疑是在九合一大選後「秋後算帳」。

目前全案分兩大部分，一為高虹安男友李忠庭在永齡基金會任職期間，疑似以人頭另領取高虹安公費助理薪水；另一部分是助理們低薪高報，把加班費請領至上限，再將薪資差額和浮報的加班費上繳作為公積金。

辦案人員針對公積金、薪資申報等內容與證人說詞，逐一要求高虹安說明。據了解，高虹安以「大水庫理論」答辯，也沒有一毛錢落入她私人口袋。

高虹安等人經移送北檢複訊，檢察官依涉犯貪汙治罪條例，諭知高虹安台幣60萬元（約1.95萬美元）交保。高虹安若因司法案件無法在本月25日宣誓就職，可能影響她未來市長資格。

立委高虹安男友李忠庭15日晚間送北檢複訊。（記者曾吉松／攝影）

立委開議期間享保護傘，過去檢調搜索國會多選在休會期間，這次卻罕見在會期中搜索、約談，不免讓人聯想；尤其內政部 次長陳宗彥前天才說，「縣市長當選人如無法在12月25日宣誓就職，且未於三個月內補宣誓，則視為缺額，將辦理補選」。

綠營對高虹安的追打未因選舉結束而落幕，民進黨 前發言人、新竹市前市長林智堅「論文門」案委託律師黃帝穎日前在政論節目表示，檢調對高虹安涉案部分的案情「已大致鞏固，應該很快就會發動搜索並聲押」。名嘴周玉蔻也預言，「高虹安上任那天就會被抓」，他們的「預知記事」，被認為是民進黨的選後追殺

綠營人士表示，目前聽過最極端的討論，是高虹安最晚在12月24日必須請辭立委，在12月25日宣誓就職新竹市長前，還有幾個小時的空檔可以聲押，技術性的讓高無法宣誓就職，用最小代價重啟新竹市長補選，但因為引發的政治聯想，會讓民進黨坐實外界質疑操弄司法。