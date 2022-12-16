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檢調查高虹安 首度為助理費案搜索國會 引發熱議

台灣新聞組／台北16日電
涉嫌違反貪汙治罪條例詐領助理費的高虹安（左二），以60萬元交保候傳。（記者蔣永佑／攝影）
涉嫌違反貪汙治罪條例詐領助理費的高虹安（左二），以60萬元交保候傳。（記者蔣永佑／攝影）

台灣民眾黨立委、新竹市長當選人高虹安涉嫌詐領助理費，檢調單位昨天搜索立法院立委辦公室，過去藍、綠立委都曾因案遭搜索，但這是檢調首度為助理費案搜索國會，朝野立委均低調指「尊重檢調」。

由於目前仍是立法院會期，檢調昨天搜索國會行動引發熱議，辦案單位表示因擔心高卸任立委之後，立法院公務電腦即將繳回，證據恐有不完整、滅失的可能，才啟動偵查行動。

新竹市藍、綠陣營人士都呼籲高虹安向檢調說清楚，民眾黨議員則直言是遭執政黨政治操作，若高虹安因羈押無法宣誓就職，很明顯是用合法手段達到補選效果，「漠視九萬多票民意」，將拉高民眾對民進黨的仇恨值。

台灣民眾黨立法院黨團總召邱臣遠說，民眾黨團的態度非常一致，就是尊重目前檢調的相關程序，還有司法的獨立性，希望大家尊重司法及偵查不公開原則，靜待結果出爐。

民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，民進黨團尊重檢調偵查程序，過去也有這樣的案例，他不會多做任何判斷；國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，希望檢調毋枉毋縱。

民眾黨議員李國璋則在臉書貼出「還我市長」四個大字。他表示，高虹安仍具立委身分，就遭大動作搜索、約談，依民進黨勝選至上考量，很難相信背後沒有政治操作痕跡。

檢調搜索時，高虹安人在新竹，昨天上午10點多主動赴北機站說明，高虹安男友李忠庭搜索時也不在住處，經聯繫後約11點半前往北機站。北檢表示，若後續認為有逮捕必要，因高虹安為現任立委且在會期中，需另外行文給立院，經同意後才能逮捕及後續強制處分。

立法院何時知情檢方要搜索卻出現不同說詞。台北地檢署表示檢察長林邦樑昨天上午致電立院秘書長林志嘉，告知欲前往高辦搜索，經林轉告立法院長游錫堃，在游同意下派員與檢察官會合，帶同兩名檢察官至中興大樓十樓高虹安辦公室搜索。但游錫堃昨受訪則稱，前幾天就在林志嘉送上來的簽呈上批准同意。

民進黨 檢察官 國民黨

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