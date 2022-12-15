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賴清德登記選民進黨主席 英系臉書表態支持

記者林縉明、林銘翰、鄭媁鄭國樑／台北15日電
副總統賴清德14日登記參選民進黨主席，黨內英系立委陳明文等人隨即透過臉書表達全力支持。（取材自陳明文臉書）
副總統賴清德14日登記參選民進黨主席，黨內英系立委陳明文等人隨即透過臉書表達全力支持。（取材自陳明文臉書）

副總統賴清德昨天委由文化部前部長鄭麗君代為登記參選民進黨主席，黨內英系立委陳明文、羅致政、蔡易餘等人昨透過臉書表達全力支持賴選黨主席，盼帶領民進黨繼續前進。據悉，賴清德有意衝高黨主席得票率，親賴立委已交代基層要趕快繳黨費，明年1月15日務必空出時間投票，全力相挺賴清德。

對於賴清德參與民進黨主席補選，即便先前黨內有反對聲浪，認為副總統兼任執政黨主席違反憲政體制及政治責任，但黨內多數仍支持賴選黨主席。

行政院長蘇貞昌表示，賴清德願意在此時此刻扛下責任，他給予祝福與支持，未來黨務就依黨的程序來安排。

代理黨主席陳其邁說，人民都在看民進黨面對挫敗的反省和改革力道，新的黨主席上任也會承擔這責任，更重要是2024年選舉，「有反省才會有進步，才會有未來的勝選。」桃園市長鄭文燦說，他和民進黨會祝福也會協助賴清德，因2024年總統大選，關係執政路線能否繼續，也關係台灣未來發展，是非常關鍵的選舉，希望能透過黨主席改選，讓黨的團隊形成新隊形。

賴清德宣布參選黨主席後，遲遲未表態的英系立委，昨天中午過後紛紛透過臉書表達支持賴選黨主席；陳明文說，期盼賴副總統承擔重任，帶領民進黨持續前進，祝福賴副總統心想事成。羅致政也表示，期盼賴副總統帶領全黨繼續捍衛台灣主權及民主價值，讓民進黨再起，贏下2024關鍵一戰。

賴清德 民進黨 臉書

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