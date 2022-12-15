賴清德登記選民進黨主席 英系臉書表態支持

副總統賴清德14日登記參選民進黨主席，黨內英系立委陳明文等人隨即透過臉書表達全力支持。（取材自陳明文臉書）

副總統賴清德 昨天委由文化部前部長鄭麗君代為登記參選民進黨 主席，黨內英系立委陳明文、羅致政、蔡易餘等人昨透過臉書 表達全力支持賴選黨主席，盼帶領民進黨繼續前進。據悉，賴清德有意衝高黨主席得票率，親賴立委已交代基層要趕快繳黨費，明年1月15日務必空出時間投票，全力相挺賴清德。

對於賴清德參與民進黨主席補選，即便先前黨內有反對聲浪，認為副總統兼任執政黨主席違反憲政體制及政治責任，但黨內多數仍支持賴選黨主席。

行政院長蘇貞昌表示，賴清德願意在此時此刻扛下責任，他給予祝福與支持，未來黨務就依黨的程序來安排。

代理黨主席陳其邁說，人民都在看民進黨面對挫敗的反省和改革力道，新的黨主席上任也會承擔這責任，更重要是2024年選舉，「有反省才會有進步，才會有未來的勝選。」桃園市長鄭文燦說，他和民進黨會祝福也會協助賴清德，因2024年總統大選，關係執政路線能否繼續，也關係台灣未來發展，是非常關鍵的選舉，希望能透過黨主席改選，讓黨的團隊形成新隊形。

賴清德宣布參選黨主席後，遲遲未表態的英系立委，昨天中午過後紛紛透過臉書表達支持賴選黨主席；陳明文說，期盼賴副總統承擔重任，帶領民進黨持續前進，祝福賴副總統心想事成。羅致政也表示，期盼賴副總統帶領全黨繼續捍衛台灣主權及民主價值，讓民進黨再起，贏下2024關鍵一戰。