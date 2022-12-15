2024賴清德、鄭麗君搭檔聲起 趙少康：賴比蔡英文更獨

副總統賴清德14日登記參選民進黨主席，強調要完成重整旗鼓、深刻檢討、廣納人才及守護台灣等四項工作。（本報資料照片）

副總統賴清德 昨天委請前文化部長鄭麗君代為登記參選民進黨 主席，引發2024大選將出現「賴鄭配」的聯想，鄭麗君昨表示，這個問題問得太遠了，「個人沒有參與選舉的規畫。」

本報系聯合報報導，賴清德日前宣布參選民進黨主席，但因確診新冠肺炎，目前仍在自主健康管理期間，昨天上午委請文化部前部長鄭麗君代為完成參選登記，強調要完成四項工作，包括重整旗鼓，協助穩定政局；深刻檢討，贏回人民信任；廣納人才，引領創新進步；守護台灣，促進民主的和平繁榮。

賴陣營也積極規畫「向黨員報告」政策說明會，首場預計下周從新北市三重區出發，要向黨內宣示黨務改革方向。

新北市萬里區是賴清德故鄉，選在新北起跑，象徵從家鄉出發。但新北市長侯友宜 也被視為國民黨2024總統大選最強人選，賴選在新北出發，除被解讀宣示民進黨改革，也形同吹響2024備戰號角。

對於2024「賴鄭配」的聯想，有民進黨立委私下表示，若鄭麗君有意與賴清德搭檔參選正副總統，「現在太早亮牌了」，但賴清德找她代為登記參選黨主席，「一定有用意」。民進黨立委許智傑說，如果真有「賴鄭（麗君）配」，不只可平衡性別，還兼顧南北平衡、培養中生代人才，頗有世代傳承的意味，是很強的組合。

台北中國時報報導，2024年極可能是賴清德對手的新北市長侯友宜昨在嘉義市受訪時，為賴清德參選民進黨主席一事表示，任何人願意為中華民國台灣這塊土地努力打拚，認真做事，都給他滿滿祝福。

中廣董事長趙少康則認為，賴清德將擔任民進黨主席且競逐2024總統，他的政見之一是守護台灣、促進民主和平繁榮，但賴自詡為「務實的台獨工作者」，比蔡英文更基本教義派、更台獨、更危險，若相信賴清德會帶來和平，不啻「請鬼拿藥單」。

民進黨主席補選將登記至16日，除賴清德外，迄今尚無他人表態競選，明年1月15日舉將辦理黨員投票，正式選舉產生新任黨主席。